Actualización Apple Watch OS 1.0.1

Apple lanza la primera actualización para su Apple Watch un mes después de su debut en nueve países del mundo. Con algo menos de 52 MB de peso, la versión 1.0.1 del nuevo reloj inteligente de Apple pretende pulir algunas funciones y mejoras de estabilidad en los 3 modelos presentados por la marca estadounidense.



Aunque el primer modelo haya debutado mundialmente el pasado 24 de abril con la versión 1.0 de su reloj inteligente, de momento pocos podrán disfrutar de las mejoras y actualizaciones a este lado del mundo, ya que aun no tiene una fecha prevista para su reserva y distribución en España. No obstante, si has sido impaciente y sientes el tacto un Apple Watch en la muñeca, ya puedes iniciar los pasos para descargar gratis la versión OS 1.0.1.

Mejoras del reloj Apple Watch OS 1.0.1



La presentación del nuevo Firmware 1.0.1 no solo llega con multitud mejoras en sus programas y aplicaciones de Salud, también genera más accesibilidad y dispone de nuevos idiomas.

El parche mejora la ejecución del ayudante personal Siri, un asistente de voz desarrollado por Apple que permite usar comandos de voz para enviar mensajes, programar reuniones, hacer llamadas telefónicas y otras funciones. Además, también ha actualizado funciones como el podómetro, la calculadora de calorías para entrenamientos de ciclismo en interiores y remo, así como las mediciones de actividad en exteriores y ejercicios.

La compañía fundada en 1976 tampoco se ha olvidado de añadir el paquete con más de 300 nuevos emojís que lució la versión iOS 8.3 y OS X 10.10.3. Una de las novedades más destacadas se puede ver en el soporte de idiomas con la llegada del lenguaje alemán, portugués de Brasil, danés, ruso, sueco, tailandés y el turco.

La versión 1.0.1 del Apple Watch no se libra de nuevos fallos



Como suele suceder cada vez que desembarca una nueva versión; a la vez que se mejoran algunas funciones, aparecen daños colaterales en otras. Según parece, la llegada de la actualización 1.0.1 ha causado un fallo importante que afecta al sensor cardíaco del Apple Watch.

A priori, Apple había puesto su lupa en las mejoras de rendimiento y la estabilidad de su app Salud. Sin embargo, no habían pasado ni 24 horas desde el lanzamiento de la nueva versión y Apple ya era testigo de malas noticias. Muchos usuarios han informado que el sensor del Apple Watch ha dejado de recoger datos cada 10 minutos en el momento que dejamos de realizar actividades como andar o correr, algo que no pasaba en la versión de lanzamiento. Ahora, la app recoge en ocasiones datos cada 8 horas, algo que afecta a la información recopilada para el uso de médicos y tutores deportivos.

A efectos de este inconveniente, algunos usuarios aseguran que al reiniciar el Apple Watch el problema se esfuma, pero solo durante unas horas, ya que el sistema vuelve a presentar fallos irremediablemente.

Cómo actualizar tu Apple Watch a la última versión 1.0.1



Antes de nada, necesitarás tener a mano tu iPhone para descargar e instalar la última versión del Appe Watch. Asimismo, asegúrate de tener la batería cargada por lo menos al 50%, o en caso contrario, tener tu smartphone conectado a la red eléctrica. Después, sigue los siguientes pasos:

Conecta el reloj a tu dispositivo iPhone y con éste último, entra en la aplicación del Apple Watch. Para ello, dirígete a “Mi Apple Watch”, después haz clic en “General” y a continuación, en “Actualización del software”. En unos segundos, verás que la pantalla te facilita el número de actualización del Apple Watch, el peso que ocupa y las novedades de la actualización. Cuando el iPhone lo permita, pulsa en “Descargar e Instalar” y acepta los términos. Acto seguido, la pantalla del Apple Watch se pondrá de color negro y comenzará la actualización. Al mismo tiempo, podrás comprobar que el reloj se reinicia varias veces en un tramo de unos 5 o 6 minutos. También aparecerá una barra de estado que se irá completando rápidamente. Espera a que finalice toda la instalación de la nueva versión 1.0.1. y listo.

Más novedades, ¿muy pronto?



Como puedes comprobar, esta actualización exprime aun más todas las características importantes de tu reloj inteligente. Pero puede que aun no hayamos acabado con todas las sorpresas, ya que todos esperamos que la casa de la manzana lance alguna pequeña novedad más en la próxima WWDC (Worldwide Developers Conference) que tendrá lugar en San Francisco del 8 al 12 de junio.