Arriva… auriculares para el iPod

Estos auriculares para el iPod son tan flexibles, que hasta puede ser divertido jugar con ellos en vez de escuchar música 🙂 En realidad el diseño que tienen es para dar mejor agarre a la cabeza, el nombre de estos peculiares auriculares es «Arriva Headfones» y se fabrican solamente en color negro. Después de todo, se busca utilidad y no belleza, aunque el diseño es tan interesante que me hace querer unos.

El diseño de los auriculares brinda un mayor agarre, esto me hace pensar que puede estar dirigido a los deportistas, especialmente a los jóvenes que practican deportes extremos… pero también los puede usar una persona con vida sedentaria como yo, después de todo quien me los puede negar… el precio no es muy bajo que digamos, ya que cuestan 30 dólares.

Vía Arriva.

Originally posted 2007-05-03 13:39:01.