¿Cómo se pueden eliminar las aplicaciones instaladas en un móvil Android? Si tienes muchas aplicaciones acumuladas y notas que tu smartphone va más lento de lo normal y que dichas aplicaciones no te hacen más productivo, quizás una de las soluciones sea la de borrar aplicaciones. Si no sabes cómo hacerlo no te preocupes porque nosotros vamos a explicarte todos los pasos a seguir.

Cómo se pueden eliminar las aplicaciones instaladas en un móvil Android

Eliminar una aplicación en un teléfono Android es una operación realmente simple, y cualquiera puede elegir «desinstalar» en el menú Aplicaciones de la configuración o, también dependiendo del modelo puedes arrastrar la aplicación infractora a la papelera; Como te decimos es algo muy sencillo, pero los problemas comienzan a aparecer cuando deseas eliminar las aplicaciones del sistema.

Las aplicaciones que suelen venir pre-instaladas en los modelos de móviles de marcas como Samsung, Huawei o Xiaomi, sirven en realidad para que usemos los servicios de los que disponen, pero no dejan de ser apps que en definitiva ocupan espacio, cuando incluso a veces ni tan siquiera las hemos abierto una vez y lo peor es que si no sabes cómo borrarlas parece casi imposible eliminarlas.

Vamos a explicaros entonces cómo eliminar ese tipo de aplicaciones, pero antes para las que te hayas descargado tú desde Google Play, basta con presionar sobre ella y y arrastrarla hasta el icono de la papelera que te aparecerá.

Para el resto, las que vienen integradas en el sistema, tienes que hacer lo siguiente. Tienes tres opciones:

Elimina aplicaciones Android con root

El método «root» es un método cuyo nombre solo te hace sentir un escalofrío por la columna vertebral de la mayoría de los usuarios de Android novatos; y con buenas razones, porque si no estás preparado para usarlo, el riesgo es dañar tu teléfono de manera irreparable. El método «root» es el proceso por el cual, en los sistemas de Android, de manera similar a como ocurre con el acceso de administrador en Windows, te permite hacerte con el control total del sistema de tu dispositivo, de modo que te ofrece posibilidades casi ilimitadas para trabajar en modificar el sistema a tu gusto.

Para la seguridad del usuario, el método root o como suele decirse, «rootear un móvil» es un procedimiento considerado no estándar en las versiones de Android de las marcas más importantes en los teléfonos inteligentes, y debe realizarse evitando la protección y cargando el gestor de arranque correcto. El procedimiento varía de un teléfono a otro y debe seguirse cuidadosamente, también teniendo en cuenta los problemas de garantía derivados de la propia acción.

Ser el administrador de tu propio smartphone tiene grandes posibilidades de modificación e intervención en primera persona en el sistema, y ​​de hecho es este potencial de Android el que aún atrae a muchos seguidores de la personalización del sistema operativo (además de permitirte usar el mismo sistema en versiones «personalizadas» de las distintas marcas).

Una vez que tengas el móvil «rooteado» y seas el administrador de tu smartphone, eliminar aplicaciones del sistema es un juego de niños: hay innumerables aplicaciones, como la aplicación Deleter Root , que permiten la desinstalación del bloatware (software que viene incluído de fábrica en tu dispositivo) en un abrir y cerrar de ojos, pero también de ciertas aplicaciones, pero debes ir con cuidado porque a la vez, puedes poner en grave peligro el buen uso de tu teléfono, lo que requeriría operaciones de recuperación bastante largas y tediosas. No decimos esto por decir, debes ir con cuidado ya que por ejemplo si eliminas apps que tengan ID como com.android.browser, com.android.email, com.android.mms, etc….estarás comprometiendo bastante la seguridad de tu móvil.

Otras aplicaciones que se pueden usar después de «rootear» el móvil son System App Remover (que también ayuda a identificar aplicaciones que es mejor no eliminar para evitar problemas) o Titanium Backup (que además de guardar y restaurar las diversas aplicaciones de Android sin dificultad te permite desinstalar aplicaciones preinstaladas por los fabricantes).

Eliminar aplicaciones Android sin root

Sin tener que recurrir al método root, las aplicaciones del sistema pueden eliminarse, pero el procedimiento es bastante laborioso. Primero debe instalar ADB o Android Debug Bridge , un programa con una interfaz de línea de comandos que te permite enviar comandos a tu teléfono inteligente a través del PC. Después de hacerlo, y al asegurarte de tener los últimos controladores para tu teléfono en tu ordenador, ingresa a las «Opciones de desarrollador» de Android y marca «Depurar USB». También asegúrate de que el protocolo MTP (la opción te puede aparecer en la configuración para conectarte al ordenador a través de USB) esté activo.

Abre el archivo comprimido ADP y luego un símbolo del sistema (shift + clic derecho del mouse, «Abre el símbolo del sistema aquí»); ahora escribe «dispositivos adb» (sin comillas). Luego, en la nueva ventana, los comandos para escribir serán «adb shell» y «pm list packages | grep ”seguido del nombre del fabricante, para identificar las aplicaciones del sistema instaladas. Verá entonces como te aparece una lista de aplicaciones en el formato, ya visto, de com. [Productor]. [Tipo], y dentro de esta podrás eliminar las aplicaciones que desees, con el comando «pm uninstall -k -user 0» seguido del nombre del paquete y enviando. Para no arriesgarte a borrar los paquetes que puede que sí que necesites, verifica cuidadosamente y consulta también las aplicaciones de terceros, como App Inspector .

Elimina aplicaciones Android con la desactivación

Por último te queremos hablar del método que tal vez sea el más indicado si todo lo explicado hace que dudes, o no sabes realmente cómo se siguen los pasos (ya te hemos dicho que eliminar aplicaciones de sistema es un proceso algo complicad), que consiste sencillamente en la desactivación de dichas aplicaciones de manera que aunque no vayan a desaparecer por completo, no van a comerte memoria o no van a afectar al funcionamiento de tu smartphone al no estar activas.

La operación para hacer esto es realmente simple. Lo único que tienes que hacer es abrir la configuración y vete a «Aplicaciones», luego toca sobre la aplicación en cuestión y selecciona «Desactivar«. De esta forma no habrá más actualizaciones o notificaciones molestas , y sobre todo un simple toque es suficiente para reactivar la aplicación.