Cómo unirse a una red oculta Wi-Fi con “No Broadcast SSID” de iOS

Por motivos de seguridad, determinados usuarios configuran su router para “esconder” el nombre de red y de este modo evitar una posible intromisión de terceros. Debido a esto, es posible que el SSID de una red (Service Set Identifier) no aparezca en el listado de redes Wi-Fi disponibles de tu iPhone, pero esto no significa que la red esté desactivada. Veamos una manera sencilla de unirse a una red oculta de iOS que no emite el SSID (No Broadcast SSID).

Unirse a una red WiFi oculta de iOS que no emite el SSID

Si quieres poder unirte a una red WiFi oculta de iOS, nosotros vamos a ver los pasos que debes hacer. Te los mostramos:



1. Vete a “Ajustes” del iPhone y después haz clic en “Wi-Fi”. Recuerda que las redes ocultas no aparecen en la lista de redes disponibles.

2. Si no consigues identificar el nombre de la red, selecciona la pestaña “Otras” en la parte inferior de la lista.

3. En el campo “Nombre” debes poner el nombre exacto de la red oculta. Si desconoces este nombre, iOS no podrá localizar el router “invisible”.

4. EL SSID (más conocido como “nombre de la red”) no es más que el DNI que acarrea consigo una determinada red inalámbrica de acceso Wi-Fi, lo que la difiere de los demás puntos de acceso. Para poder comunicarse entre sí, todos los dispositivos móviles que estén alrededor deben utilizar el mismo SSID. Por eso, en el botón “Seguridad” primero debes elegir el tipo de cifrado de la red utilizada.

(No todas las redes ocultas son seguras, asegúrate de consultar los tipos de seguridad con el administrador de la red. Estas pueden ser: WEP, WPA, WPA2, o las versiones para Empresas de estas dos últimas. Seleccione “none” o “ninguna” si no hay seguridad inalámbrica).

5. Una vez hecho esto, pulsa “Atrás” en la parte superior izquierda. También puedes seleccionar de nuevo “Otras redes” para ir a la pantalla anterior.

6. Ahora introduce la contraseña o clave en el campo correspondiente.

7. Una vez introducido todos los valores, solo debes conectarte a la red. Cuando el dispositivo esté conectado a la Wi-Fi oculta, éste presentará una marca de verificación a la izquierda del nombre de la red. Además de esto, el logotipo de señal Wi-Fi aparecerá en la barra de estado, en la parte superior izquierda de la pantalla.

Unirse a una red Wi-Fi Oculta en OS X de Mac



Conectarse a una red oculta desde un ordenador Mac de Apple es muy fácil si tenemos en cuenta los siguientes pasos.

1. Haz clic en el icono WI-Fi que hay en la parte superior derecha de la pantalla y selecciona la pestaña “Join Other Network” o lo que es lo mismo; “Unirse a otra red”.

2. Una vez allí, introduce el “Wireless Network Name” o SSID de la red, y como ya hemos visto antes, debes elegir un tipo de Seguridad.

3. Introduzca la clave o contraseña, pulsa en la opción “Join” (o “Unirse”) y listo.

Con todos estos pasos, estamos seguros que lo vas a conseguir y es que verás que, en realidad, es mucho más simple de lo que parece a primera vista. Ya nos contarás si te ha funcionado.