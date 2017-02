Cómo utilizar un mando de la PlayStation 4 en Mac OS X

A la hora de elegir un mando compatible con Mac OS X, nada como el innovador mando inalámbrico de PlayStation 4 para disfrutar de los mejores juegos. El DualShock 4 presume de innumerables habilidades, incluyendo una mejor precisión en los joysticks, sensores de movimiento y avanzados controles táctiles. Por eso, hoy vamos a ayudarte a conectar y utilizar un mando de la PS4 en Mac OS X ya sea por medio de Bluetooth o mediante conexión USB.



A la hora de jugar en nuestro Mac podemos elegir diferentes opciones. Algunos prefieren jugar con el ratón y el teclado. Otros, se decantan por usar un mando especial del ordenador. Otros, en cambio, se sienten más cómodos con los mandos de la videoconsola. La mayoría de los controladores de las videoconsolas actuales se pueden conectar sin ningún problema a Mac, ya sea al OS Yosemite o a Maverick. Por ejemplo, puedes jugar en tu Mac con el mando de la Xbox One o con el de la Wii. Sin embargo, en esta ocasión vamos a mostrarte cómo usar el mando de la Ps4 en tu Mac (también puedes utilizar el de PS3).

A lo largo del artículo te vamos a mostrar diferentes maneras de cómo conectar tu mando de PS4 al Mac, tanto si es un mando inalámbrico y nos deseamos conectar a través del Bluetooth como si es de los que incorpora cable. Además, trataremos de darte solución a algunos de los problemas que pueden surgir al añadir el mando.



Por otro lado, cabe destacar que no todos los juegos incluyen esta posibilidad, así que tendrás que probarlo tú mismo en distintos juegos para saber si realmente funciona. De todas maneras, lo normal es que en la mayor parte de los casos funcione y puedas jugar al Mac con tu mando de PS4.

Cabe destacar que para conectar el mando de la PS4 a un ordenador Mac no hace falta ningún tipo de soporte, dispositivo o aplicación, es decir, las opciones para hacerlo ya vienen en el propio sistema operativo. De todas formas, al final del artículo también te recomendamos una aplicación muy interesante que puede ayudarte a solucionar problemas de compatibilidad.

Conectar un mando de PlayStation 4 en Mac OS X

No hay fórmulas secretas, ya sea con el OS de Apple Maverick o la reciente actualización OS X Yosemite, instalar y configurar un mando de PS4 mediante Bluetooth es muy sencillo si sigues estos pasos:

1. Abrimos las preferencias de Bluetooth de nuestro Mac. Para ello, busca el icono de Bluetooth en la barra de menús (en la parte superior derecha de la pantalla).

2. Inicia el DualShock 4 en modo de “emparejamiento”. Esto se consigue pulsando y manteniendo el botón redondo de PS y Share a la vez hasta que la barra de luz empiece a parpadear.

3. Espera unos segundos hasta que el controlador aparezca en pantalla.

* Recuerda que en los sistemas operativos de Mavericks y Yosemite, el controlador aparece de forma automática, pero en Mountain Lion y anteriores versiones debemos pulsar en “añadir”.

4. Selecciona el mando de PS4 y a continuación pulsa en el botón “enlazar”.

5. Una vez hecho esto, el mando de la PlayStation debería aparecer en la lista de dispositivos Bluetooth como “mando inalámbrico” o “PlayStation 4 Controller”. ¡Listos para jugar!



Un consejo: Cuando termines la partida y ya no quieras jugar más, no olvides apagar el mando pulsando el botón redondo de PS hasta que se apaguen las luces. De lo contrario, puede que cuando quieras jugar otra vez te encuentres con las pilas gastadas.

Ya hemos visto cómo conectar en Mac OS X un mando de PS4 inalámbrico mediante Bluetooth pero, por si no lo sabes, también puedes conectar cualquier otro mando aunque no sea inalámbrico. Veamos cómo se hace:

Conectar un mando de PS4 con cable a un Mac OS X

Si queremos utilizar un mando con cable, simplemente tenemos que conectar el cable USB de nuestro Dualshock 4 al ordenador Mac. Éste debería reconocerlo automáticamente.

Si esto no funciona, comprueba la configuración de tu Mac en “Preferencias del sistema”. Una vez dentro, vete a “Hardware” y observa si el estado “Wireless Controler” está desactivado por algún motivo.

El mando no es compatible con el juego

Es un problema muy poco común, pero algunos programadores lanzan sus juegos sin soporte para mandos. Si has seguido bien los pasos anteriores pero el DualShock 4 no reacciona a la hora de pulsar cualquier botón, puede que necesites recurrir a la aplicación “Joystick Mapper”, disponible en Mac App Store por solo 4,49 euros. Esta app configura tu gamepad de una forma muy peculiar; puede simular que sus funciones son teclas del teclado, movimiento del ratón, clic del ratón y desplazamiento del mismo. De esta manera, puedes controlar cualquier juego tenga o no soporte para mandos.

Mi Mac no reconoce la conexión Bluetooth

Los problemas de desconexión de Bluetooth pueden ser causados por motivos tan simples como tener las pilas gastadas o una mala calidad de la señal. Si estás seguro/a de que estos motivos no son la causa de un mal funcionamiento, los siguientes pasos pueden ayudarte a solucionar este contratiempo:

1.Desconecta todos los dispositivos USB del ordenador Mac, que no quede ninguno.

2. Apaga el Mac y dejarlo “descansar” durante 2 minutos.

3. Ahora vuelve a encender el Mac de nuevo y conecta todos los dispositivos USB.

4. Sincroniza como es habitual el dispositivo Bluetooth del mando con el Mac a través del panel “Preferencias del sistema” de OS X.

¿Puedo jugar en mi Mac con mandos anteriores al DualShock 4 de PlayStation?

Sí, el mando de PlayStation 3 también funciona en OS X Yosemite de forma inalámbrica a través de Bluetooth gracias a la última actualización 4.60 del firmware de PS3.

Video: Conectar mando de PS4 en Mac OS X

Si sigues al pie de la letra las indicaciones que te hemos mostrado a lo largo del artículo te aseguramos que no vas a tener ningún problema en disfrutar de tus juegos preferidos en tu Mac y jugarlos en el mando de la PS4. Pero, por la razón que sea, si no lo consigues, quizá este video te lo ponga todavía más fácil (y mira que era difícil)

Esperamos que estos consejos os hayan servido de ayuda y no tengáis ningún problema para conectar el mando de la PS4 para jugar con vuestro Mac. De todas manera, si tenéis alguna duda o algún método no os funciona, estaremos encantados de atenderos a través de los comentarios. ¡Un saludo!