Nintendo sigue demostrando que si lleva más de 30 años en lo más alto del sector videojuegos, es por algo. Este verano ha presentado Nintendo Switch Lite, su nueva videoconsola. Sí, a muchos les sonará el nombre pero, aunque lo parezca, no es lo mismo. De hecho, te vamos a contar las diferencias entre Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite

Diferencias entre Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite

Conviene tener claras las diferencias entre Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite, sobre todo de cara a Navidad, no vayamos a comprar la que no es. Lo cierto es que, una vez expuestas las diferencias entre Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite, será mucho más fácil distinguirlas.

Joy-Con

La primera gran diferencia entre Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite viene de la mano de los Joy-Con. El diseño de ambas es muy similar, pero en el caso de la Nintendo Switch Lite, los Joy-Con no se pueden separar de la videoconsola. Mientras, en la Nintendo Switch sí que se pueden, para usarlos si juegas en una pantalla.

Tamaño

El tamaño, aunque pueda parecerlo, no es similar. Nintendo Switch es algo más grande, gracias a sus 4 pulgadas de alto y 9,4 de ancho, siempre con los Joy-Con puestos. Por su parte, la Nintendo Switch Lite tiene 3,6 pulgadas de alto y 8,2 de ancho.

Pantalla

La pantalla de esta nueva Nintendo Switch Lite es de LCD y tienen 5,5 pulgadas. Mientas, la Nintendo Switch se va a las 6,2 pulgadas

Peso

El peso entre Nintendo Switch Lite y Nintendo Switch sí que marca una de las grandes diferencias. Así, contando siempre con que los Joy-Con estén puestos, el Nintendo Switch Lite pesa 275 gramos. Mientras, el Nintendo Switch se va a 398 gramos, que se quedan en 297 gramos si quitamos los Joy-Con

Modos de juego

Sin duda, los modos de juego son una de las grandes diferencias entre Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite. La nueva versión está mucho más limitada a la hora de jugar y es algo que debemos considerar al comprarla. Así, mientras Nintendo Switch se puede jugar en televisión, tablet y en versión portátil, Nintendo Switch Lite solo permite opción portátil.

Ya hemos comentado que Nintendo Switch Lite no tiene Joy-Con separables. Tampoco se puede conectar a un televisor y no tiene salida de vídeo. Por otro lado, no es compatible con Nintendo Labo.

Vibración

Al no tener los Joy-Con disponibles de forma independiente, Nintendo Switch Lite no tiene vibración. Tampoco cuenta con cámara infraroja de movimientos.

Juegos

En Nintendo Switch se puede jugar a todos los juegos del catálogo de la videoconsola. Por su parte, Nintendo Switch Lite solo permite jugar a los juegos de Nintendo Switch que sean compatibles con modo portátil. El resto requieren de comprar unos Joy-Con independientes.

Batería

Curiosamente, cuando hablamos de autonomía, Nintendo Switch Lite presenta mejores prestaciones que Nintendo Switch original. Así, la autonomía de la nueva Nintendo Switch Lite oscila entre 4,5 y 9 horas, como confirma Nintendo. Mientras, la Nintendo Switch tiene una batería que se mueve entre 2,5 y 6 horas.

El incremento de una hora en la autonomía viene de la mano del nuevo procesador de Nintendo Switch Lite. Se trata de un chip más eficiente que, a pesar de consumir menos recursos de la consola, es mucho más potente que el anterior. Eso sí, Nintendo no ha querido desvelar muchos más datos de este dispositivo.

Precio

Por último, toca comparar el precio de las dos videoconsolas. Obviamente, la gran diferencia entre Nintendo Switch Lite y Nintendo Switch. Si alguien no lo recuerda, Nintendo Switch se lanzó al mercado a un precio de 299 dólares en Estados Unidos y 319 euros en Europa. Con el paso del tiempo, ese precio ha bajado en algunas tiendas especializadas

Pues bien, Nintendo Switch Lite ya se comercializa en Estados Unidos y lo hace a un precio de 199 euros. A España llegará el próximo 20 de septiembre, al menos su versión estándar. En este caso, en colores amarillo, gris y turquesa, con botones y sticks en blanco. El precio de esta edición, dependiendo donde lo compres, oscila entre 219 y 239 euros. Conviene buscar y comparar.

Así, en Amazon encontrarás la Nintendo Switch Lite por 239,99 euros, si la reservas antes de que la lancen y, sobre todo, si coges turno. En las tiendas Game, el Nintendo Switch Lite saldrá al mercado por 219,99 euros y también estará disponible para la edición limitada Zacian y Zamazenta. Si la quieres, puedes reservar, pero dando 20 euros de señal.

Es curioso que en la ficha del Nintendo Switch Lite, el precio que recomienda la marca es de 229,99 euros. Pero claro, cada tienda tendrá su estrategia.

Más adelante, el 8 de noviembre, Nintendo lanzará en España una edición especial de Nintendo Switch Lite, aprovechando el lanzamiento de Pokémon Espada y Escudo. Esta edición tendrá los botones y sticks en colores cyan y magenta. Además, en la zona trasera llevará dibujados a los legendarios que dan título a la saga: Zaziun y Zamazenta

Similitudes entre Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite

Así las cosas, las similitudes entre Nintendo Switch Lite y Nintendo Switch son menos de las que cabría esperar. No obstante, alguna tienen y merece la pena reseñarlas. Estas son las similitudes entre Nintendo Switch Lite y Nintendo Switch.

Nintendo

Para empezar, lo obvio. Ambas videoconsolas son de Nintendo. Lo habitual es comparar una consola de Nintendo con otra de la competencia. En este caso, se comparan dos videoconsolas hermanas, bajo el alargado brazo de Nintendo

Portátiles

A pesar de que Nintendo Switch Lite no se conecta a vídeo, ni a televisión, sí que es una máquina portátil que puedes llevar contigo donde quieras. Para lo mismo con la Nintendo Switch original. En este caso, se podía conectar a la tele pero también es portátil, por lo que este elemento es común a ambas.

Pantalla

Aunque las dos pantallas son de diferente tamaños, Nintendo Switch Lite y Nintendo Switch coinciden en que ambas son LCD y la resolución es de 1280×720 píxeles.

