Parece complicado relacionar tecnología y calor pero con los gadgets para el frío que te traemos, verás que no es así. Llega el invierno, llegan las bajas temperaturas pero el día a día sigue. Así las cosas, toda ayuda que nos den para entrar en calor será bien recibida. Y aquí estamos nosotros para mostrarte los gadgets para el frío imprescindibles este 2020.

Gadgets para el frío

¿Qué tienen en común los gadgets para el frío que hemos recopilado? Básicamente, que todos ellos sirven para combatir el frío con la tecnología de por medio. Eso sí, en algunos casos, incluso yendo más allá de la propia imaginación.

Chaqueta calefactadas

Comenzamos el repaso a los gadgets para el frío… ¡con un abrigo! Eso sí, no es un abrigo cualquiera, como es lógico suponer. Se trata de una de las cada vez más populares chaquetas calefactadas.

Como su propio nombre indica, son chaquetas normales, ya sea de forro, nylon o plumas que, además, incluyen una resistencia interna que calienta a quien la lleve puesta. Estas chaquetas calefactadas están conectadas a una batería externa que es la que genera la energía.

En este caso, nos hemos fijado en la chaqueta Xiaomi 90 Minute, por ser una de las más vendidas del mundo. Esta chaqueta no lleva demasiado tiempo en el mercado, a pesar de lo cual es una top ventas. El motivo, además de su opción calefactable, es que el diseño ha gustado mucho. Deportiva, con certificación IPX7 y un precio más que razonable: 128 euros en Aliexpress

Otra alternativa en el sector de chaquetas calefactables es el abrigo Beston. No sólo es un súper ventas, sino que está más tiempo agotada que a la venta. Todas sus unidades vuelan, y el motivo es su discreción y elegancia. No parece una prenda calefactable y encaja con cualquier look de invierno. Además, cuenta con tres niveles de temperatura y su precio, 149 euros, no parece desorbitado.

Y si somos de los frioleros que necesitan entrar en calor lo antes posible, la chaqueta 8K Flexwarm es un sueño hecho realidad. Se trata del segundo modelo lanzado por Flexwarm, tras arrancar su andadura empresarial a través del crowdfunding.

Esta espectacular y elegante chaqueta, no sólo presenta un diseño rompedor, sino que. Lo consigue gracias a los sensores que tiene en su interior y que podrás controlar con su aplicación. Aunque lo mejor de todo es que tiene modelos y colores de todo tipo.. Sin duda, una opción ideal contra el frío.

Alpinestars lleva tiempo copando el sector motero con todo tipo de prendas calefactadas que, además, se pueden conectar a la moto.

Alfombrillas para el ordenador

Independientemente del frío, vas a tener que trabajar sí o sí. Y claro, pasar ocho horas con el ratón en la mano, deja la mano helada a cualquiera.

Bueno, a cualquiera no, sólo a quienes no tengan una afombrilla que te mantenga la mano tapada. Uno de los gadgets para el frío que te costará incluso dejar con el calor.

Para ello, estas alfombrilla cubren la mano y lo hacen con la forma de algún simpático animal. En este caso, un pingüino (5 euros) o un perrito (8 euros). Así, no sólo tendrás la mano a buen recaudo, sino que evitarás que se entumezca y podrás trabajar con normalidad.

Calentador de pies

Pero claro, no sólo las manos se quedan frías en invierno. ¿Qué pasa con los pies? Que también se quedan congelados, especialmente en oficinas con suelo de cerámica. Para esta gente con los pies fríos, la solución se llama calentador de pies calefactable.

Similar a las manos, basta con meter los pies en el dulce gatito y conectarlo al ordenador mediante el USB. Así, mantendrás los pies a buena temperatura y, a partir de ahí, se calentará el resto del cuerpo. Este modelo de gato que te proponemos solo vale 5 euros en Aliexpress

Orejeras con auriculares

Tenemos los pies y tenemos las manos calientes. ¿Qué más podríamos mantener calentito del cuerpo humano que aún no esté tapado? Las orejas. De hecho, mucha gente tiene las orejas coloradas desde noviembre a marzo que se pasa el frío.

Para todo ellos, estas orejeras con auriculares serán el mejor regalo que podrán hacerles. Unas orejeras con audio; unos auriculares que calientan; una combinación perfecta. Y es que podremos ir a cualquier sitio, con las orejas calentitas y escuchando música, podcast o lo que queramos.

Además, el precio de este gadget para el frío es bastante asequible. Estos auriculares con orejeras de KitSound los tienes en Amazon por 31 euros. Obviamente, la calidad de sonido se ve limitada por los pelos, pero merece la pena perder algo de audio, pero mantener las orejas lejos de la congelación.

Calentador de café

Si eres de estas personas que para entrar en calor necesita un café, un té, un agua o cualquier bebida extremadamente caliente, éste es tu gadget para el frío. Se trata de un calentador de tazas que se conecta al ordenador con el USB y te mantendrá caliente toda bebida que pongas encima.

¿Imaginas tener un café caliente junto a tu ordenador durante las 8 horas de trabajo? Sí, es posible que te acabaras tomando más tazas de las habituales, pero ¿quién no lo haría con este gadget para el frío? Y, ¿cuánto vale un calentador de tazas? Menos de lo que imaginas: 21,99 euros en Amazon.

Guante calefactables

Y para terminar, las manos de nuevo. Y es que tener la mano del ratón caliente, vale, pero ¿qué pasa cuando escribimos? Pues que se vuelven a quedar helada.

Para que esto no pase, tienes este gadget para el frío: unos guantes de felpa calefactables que se conectan por US al ordenador para calentarse, mientras tienen los dedos libres para que puedas operar con normalidad, o manejar la pantalla táctil. El precio de estos guantes es de 11 euros.

