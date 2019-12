Todos los dispositivos Apple, del mismo modo que cualquier otro tipo de dispositivo móvil, cuentan con infinidad de aplicaciones a las que sacar partido para aumentar su funcionalidad. De por sí, tanto los iPhone como los iPad son muy «potentes», pero si además le añadimos las aplicaciones que os vamos a enumerar, se convertirán en dispositivos sin competencia. Veamos a continuación, cuáles son las mejores aplicaciones para Ipad e Iphone en 2020.

La lista de aplicaciones que vamos a enumerarte corresponde a apps que están completamente actualizadas, y que puedes utilizar tanto en iPhone como en iPad. Además todas ellas las puedes descargar desde iTunes.

Las mejores aplicaciones para Ipad e Iphone en 2020

Vamos a dejarte ahora la lista de las mejores aplicaciones que tienes para iPad y para iPhone, pero antes que nada tenemos que decirte que previo a instalar cualquiera de estas aplicaciones, debes averiguar si la app es compatible con tu iPhone o iPad y la versión de sistema operativo que estés utilizando.De lo contrario, será necesario realizar una actualización gratuita a iOS 10, disponible para todos los usuarios que tengan al menos un iPhone 5 y un iPad Mini 2.

Ahora sí vamos con las que consideramos las mejores aplicaciones que puedes tener este 2020 en tu iPad o en tu iPhone:

Hyperspektiv

Aplicación IOS dedicada a todos aquellos que quieren hacer que sus videos y fotos sean inolvidables. Considerada entre las mejores aplicaciones de iPhone para los amantes de la fotografía, Hyperspektiv ofrece una amplia variedad de filtros y funciones de edición de fotos con la capacidad de crear videos para publicar en todas tus redes sociales.

La aplicación es muy simple de usar: se necesitan muy pocos toques.en la pantalla para editar tus fotos y hacerlas maravillosas. La versión para iPad ofrece algunas características adicionales desarrolladas específicamente para el dispositivo Apple. Hyperspektiv se puede descargar en todos los iPhones posteriores a la quinta generación que hayan instalado la actualización a iOS 9 o iOS 10. La aplicación es gratuita, pero además tiene compras integradas.

WeTransfer

La aplicación móvil del famoso sistema de transferencia de datos, WeTransfer , permite a los usuarios enviar grandes materiales a sus amigos y colegas. La aplicación se puede utilizar para transferir imágenes y videos desde un smartphone al otro sin tener que usar conexiones Bluetooth o cable alguno.

Google Maps

No creo que esta aplicación necesite ninguna introducción. Es una de las más utilizadas en el mundo para desplazarse en automóvil, a pie y en transporte público. Te mostrará las rutas más rápidas para llegar a los destinos que deseaS.

Spotify

Es posible escuchar tu música favorita en streaming gracias a Spotify: la aplicación para iPhone y iPad te permite reproducir canciones de artistas internacionales o elegir canciones de una lista de reproducción. Al suscribirse a Spotify Premium, puede tener toda la música sin interrupciones publicitarias y acceder a otros servicios exclusivos. La aplicación es 100% gratuita, pero eso sí, tienes esa opción «premium» en la que debes pagar.

Pandora

Junto a Spotify, Pandora es una aplicación exclusiva para escuchar música y emisoras de radio. Los usuarios pueden crear su propia emisora de radio ingresando títulos de canciones o escuchando algunas de las existentes. La aplicación está disponible para cualquier dispositivo iOS de forma gratuita.

Flipboard

En un mundo cada vez más conectado, es necesario utilizar una aplicación que recopile las noticias más importantes del día. Por este motivo se creó Flipboard , una revista social que reúne las noticias de los principales periódicos nacionales e internacionales. Cada usuario puede crear su propia revista personalizada con las categorías que prefiera: deportes, política exterior, noticias, tecnología. Sin duda una aplicación muy necesaria para estar al día, que además es gratuita.

Tik Tok

Tik Tok, antes musical.ly, no es una aplicación simple, de hecho es una red social real. Es una de las comunidades más grandes donde puedes editar videos con música de fondo y compartirlos con tus seguidores. Más o menos utiliza la misma lógica que Twitter e Instagram, pero con un toque de creatividad extra. Puede que ya de serie tendrás instaladas Facebook, Twitter e Instagram, pero para poder vivir una experiencia completa y divertida en el entorno social nada como Tik Tok, que además es gratuita.

Memrise

Memrise, es una excelente aplicación para aprender y practicar un idioma extranjero sin aburrirte. La interfaz gráfica es una de las mejores de su tipo, ya que es atractiva e intuitiva al mismo tiempo. Además, tiene muchos idiomas disponibles, incluyendo italiano, francés, español (mexicano y europeo), alemán, inglés, chino mandarín, japonés, coreano, turco, ruso, portugués (brasileño y europeo), sueco, noruego, danés. Es una app completamente gratuita.

Star Walk

Otra aplicación que ha ganado varios premios internacionales por sus características y el conocimiento que ofrece a quienes la usan es Star Walk, de modo que es sin duda, otra de las mejores que puedes instalarla ahora en tu iPad o en u iPhone. Con ella podrás mirar al cielo y conocer los nombres de las estrellas y las constelaciones gracias a la realidad aumentada que se experimenta con esta aplicación. Es simple e intuitiva, por lo tanto adecuado para todos.

Things 3

Things 3 es uno de los gestores de tareas más premiados de la historia. Su funcionalidad y su diseño simple e intuitivo lo han convertido en uno de los mejores del mercado, incluso si su precio puede ser un obstáculo para algunos usuarios. La app es de las mejores pero eso sí, cuesta 10,99 €.

Advertisement

Pokemon Go

Pokemon Go, lleva siendo uno de los mejores juegos, y por extensión una de las mejores aplicaciones, para iPhone y iPad desarrollado por Nintendo, y como no, sigue siendo un verdadero fenómeno de masas que involucra a niños y adultos. La aplicación utiliza la realidad aumentada para capturar pokemon que se encuentran en la calle. Pokemon Go es gratis pero puedes hacer compras desde la aplicación.

Amazon

Otra aplicación que no necesita un mínimo de presentación, pero que sigue siendo de las mejores que puedes tener. Con esta aplicación accederás al enorme catálogo de productos de Amazon. Además, puedes leer los comentarios y finalizar las compras directamente desde la aplicación y como no, es completamente gratuita.

LinkedIn

El gigante de Linkedin ha creado una aplicación específica para realizar búsquedas avanzadas entre las miles de ofertas de trabajo en la red social. Puedes vincular directamente con tu perfil de Linkedin sin tener que ingresar tu CV con una estrecha vigilancia sobre la privacidad.

Skyscanner

¿No has reservado el avión todavía? Bueno, con esta aplicación puedes averiguar qué compañías ofrecen el mismo vuelo al precio más bajo. Un must-have para los amantes de los viajes.