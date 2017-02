Hoy en día puedes disfrutar en tus dispositivos Apple de infinidad de apps curiosas y útiles. Pero, ¿cuáles son, a nuestro juicio, las mejores aplicaciones iOS 2015 para iPhone e iPad?

Las mejores aplicaciones iOS 2015 para iPhone



Estas son algunas de las aplicaciones para iPhone más destacadas del momento.

MoreCast: Es una aplicación con la que puedes saber el tiempo que va a hacer en cualquier lugar en las próximas dos semanas. Es una aplicación muy completa que puedes descargar e versión gratuita. De hecho, en estos momentos, se trata de la aplicación gratuita más descargada del iTunes, así que algo realmente bueno tiene qe tener MoreCast para convencer a tantos usuarios.



Netflix: Por fin también está disponible Netflix en iTunes, para poder ver todas las películas, series y documentales que queramos. Ahora puedes disfrutar de un mes gratis de Netflix para probar el servicio, y lo puedes cancelar en cualquier momento. En estos momentos es la segunda aplicación más descargada en iTunes, lo que da una idea de las ganas que tenían los usuarios de iPhone e iPad de que por fin estuviera disponible para sus dispositivos.

Minions Paradise: Los minions siguen estando muy de moda, como muestra el hecho de que haya salido una película protagonizada por estos bichejos, y que no deje de salir merchandising relacionado con ellos. Por supuesto, también han aparecido juegos, algunos de ellos tan recomendables como este Minions: Paradise, con el que podrás gestionar tu propia isla para ofrecer la mejor diversión a los villanos que decidan pasar sus vacaciones en ella. Un juego muy recomendable sobre todo para los niños, con mucho sentido del humor.

Mybrana: Mybrana es una aplicación que se vende como la red social de la realidad aumentada, una app donde puedes hacer fotos o videos y convertirlos en algo realmente espectacular, incorporando elementos en 2D y 3D que harán unos efectos muy chulos. La comunidad además se mueve mucho y salen constantemente nuevas actualizaciones, y cada vez se pueden hacer videos más resultones, con efectos especiales que dan el pego de verdad. Por supuesto, te permite compartir todos estos fotos y videos con tus contactos.

Enlight: Si lo que buscas es una aplicación de edición de fotografía más seria y profesional, entonces quizá Enlight sea lo que estás buscando. Se trata de una app muy completa en la que obtendrás resultados verdaderamente profesionales. Aunque no es gratuita, su precio está muy bien teniendo en cuenta todo lo que ofrece, solo cuesta 3,99 euros.



Smartwatch Notice: Ya sabemos que Apple también apuesta ahora por los relojes inteligentes, que que el iWatch debe estar conectado a nuestros otros dispositivos de Apple para mostrar todo su verdadero potencial Con esta aplicación lo podrás mantener siempre sincronizado y multiplicar las posibilidades de tu smartwatch, por ejemplo ver todas las actualizaciones que se produzcan en tu iPhone e iPad. Cuesta 4,99 euros.

Geometry Dash: No podíamos olvidarnos de uno de los juegos que más están triunfando en los dispositivos móviles. Geometry Dash es una verdadera oda al jugón, vas a tener que ser muy hábil para pasártelo. El objetivo del juego es llevar la figurita al final del nivel, lo cual parece muy sencillo, pero terminará siendo un verdadero reto a tu habilidad.

Cinemagram: Sencilla aplicación para hacer pequeños gifs animados a partir de videos.

Retrica: También disponible para Android, es sin duda, una de las mejores aplicaciones fotográficas disponibles para dispositivos móviles, con numerosos filtros y posibilidades de retoque para tus fotografías.

Dubsmash: ¿Aún no conoces una de las aplicaciones del momento? Con Dubsmash puedes doblarte a ti mismo diciendo frases míticas de películas o series y mandarles los videos a tus amigos. Aquí tienes algunos ejemplos de montajes con Dubsmash:

Evernote: Por tiempo que pase, y hasta que no llegue otra aplicación que la supere, Evernote sigue siendo una de las mejores aplicaciones disponibles para iPhone. Este gestor de notas te permite anotar tus tareas y gestionarlas de una forma sencilla para estar siempre alerta a tus obligaciones.

1Password: Similar a Last Pass, es un gestor de contraseñas gracias al cual ya no te hará falta acordarte de todas tus contraseñas: él lo hará por ti.

Las mejores aplicaciones iOS 2015 para iPad

Hay muchas más, pero seguro que estas aplicaciones para iPad te sirven de mucha ayuda.

Papers, please: No puedo dejar de recomendar este fabuloso juego, que va camino de convertirse en una verdadera leyenda. Toma el papel de un revisor de aduanas en un ficticio país que podría ser la URSS o la Alemania del muro. Tú decides quién pasa y quién no. Investiga sus papeles, interrógales y descubre sus planes. Te enfrentarás a decisiones morales y, los que es más, el futuro de Arstotzka está en tus manos. Puedes ver Papers, Please en este video, pero no apreciarás su calidad hasta que no juegues a él:

Microsoft Office Mobile: La suite de Office disponible ya para tu iPad. Podrás abrir y editar documentos en Word, Excel o Power Point.

Scanbot: Es una aplicación que permite escanear documentos para tenerlos bien guardados en el iPad.

Forge: Es un completísimo espacio de trabajo en el que puedes realizar todas las creaciones que pasen por tu imaginación. Además, es gratis. Puedes ver mejor cómo funciona en el siguiente video:

NoteShell: Es una de las mejores aplicaciones para alumnos. Hoy en día, gran número de universitarios toman sus apuntes a través del iPad o de cualquier otra tableta. NoteShell es la aplicación ideal para gestionarlos.

Estas son algunas de las aplicaciones que te recomendamos este mes para iPhone e iPad. Quizá tú hayas descubierto alguna más interesante y quieras contárnoslo.