Los DJ’s no perderán horas de entrenamiento con el DJ-ing

Se trata de una mezcladora de bolsillo… aunque parezca extraño, este diminuto aparato nos permite realizar mezclas de lo que tengamos guardado en el. EL DJ-ing es un ingeniosa y sofisticada mezcladora que te permite practicar tus habilidades estés donde estés… además por si fuera poco, tiene un disco duro de 120GB, USB 2.0, touchpad y más. Esto me ha dejado de boca abierta… es que me cuesta creerlo creo.

Por si fuera poco con el tamaño minúsculo, la gran capacidad y las posibilidades que brinda el DJ-ing… también soporta diversos formatos entre los cuales se incluyen MP3, WAV, AAC, WMA, y FLAC. No se si soporta el AAC de iTunes, pero no se puede tener todo en la vida. El precio, no tengo la menor idea de cual es… pero de seguro será bastante costoso.

Vía gizmodo.

Originally posted 2007-05-04 13:52:15.