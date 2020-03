Si te pones a buscar, es posible que no termines nunca. Android tiene millones de juegos para sus usuarios, muchos de ellos, obras maestras. Por tal motivo, para que no pierdas tiempo buscando, te hemos recopilado los mejores juegos Android. Para que sólo te dediques a jugar con ellos. El catálogo de los mejores juegos […]

Si te pones a buscar, es posible que no termines nunca. Android tiene millones de juegos para sus usuarios, muchos de ellos, obras maestras. Por tal motivo, para que no pierdas tiempo buscando, te hemos recopilado los mejores juegos Android. Para que sólo te dediques a jugar con ellos.

El catálogo de los mejores juegos Android abarca todos los géneros. Desde el battle royale, a los deportivos, automovilístico o RPG. La cuestión es que te guste y, para ello, nada como los mejores juegos Android.

Fortnite

El juego de juegos. Un juego para gobernarlos a todos. Fortnite no está en la conversación sobre si es uno de los mejores juegos Android. Fortnite aspira a ser el mejor juego de Android de la historia.

Este battle royale ha revolucionado la industria con una premisa de lo más original.. Así de simple y de complicado. Si a esto le añadimos que el juego es gratuito y que las partidas no duran más de dos minutos, se entiende el exitazo.

Pues bien, aún hay que sumarle la opción de construir al estilo Minecraft, los bailes de los ganadores y las continuas actualizaciones y retos que aparecen cada temporada. Sin duda, Fortnite está entre los mejores juegos Android

PUGB

PUGB llegó antes que Fortnite y tenía todo para triunfar pero cometió un error de bulto: ser de pago. Esto lastró mucho la penetración en el público joven, permitiendo que Fortnite le sobrepasara. Dicho lo cual, la experiencia de PUGB es mucho más realista que la de su competidor

Brawl Stars

Así, PUGB no sólo está entre, sino que es un referente de acción. Un juego para disfrutar sin risas ni bailes, estrategia militar de la vieja escuela. Eso sí, con una premisa reconocible: t

De los creadores de Clash of Clan ha llegado el que puede ser juego del año: Brawl Stars. El juego, como no, es lucha y propone batallas rápidas y multijugador en tiempo real. Los brawlers, como se llaman los protagonistas, a veces no tienen ni tiempo de jugar y ya están eliminados.

FIFA 19

Ahora, lo llamativo de Brawl Stars es la. Protagonistas que tendrás que unir a tus amigos para que puedan ir subiendo de nivel con el transcurrir de la partida. Otro gran acierto de Brawl Stars es que sea gratuito.

Hablar de fútbol es hablar de FIFA y, en este caso, FIFA 19. Cada año tiene un nuevo lanzamiento y cada año mejora las condiciones del anterior. Información al día de las ligas más importantes, con las actualizaciones pertinentes, si se producen bajas, fichajes o cualquier tipo de movimiento

PES 2019

FIFA 19 lleva siendo el líder del sector futbolístico y deportivo durante años. Y por si había dudas, ha añadido el modo FUT (Ultimate Team), en el que el jugador puede crear su equipo y llevarlo a la máxima competición:. Sin duda, uno dey con el sello de

Si Electronic Arts se supera año tras año, Konami no le va a la zaga. Son décadas de competencia directa, con alternancia de poder, pero PES 2019 ha sabido dar la réplica a FIFA 19, superándolo en algunos aspectos como la jugabilidad. Y eso es precisamente lo que hace que PES 2019 se cuele entre los mejores juegos Android

Escapists 2

El gran problema que tiene el juego de fútbol de Konami es el de las licencias. EA tiene el control casi total sobre jugadores, equipos y competiciones, por lo que. Salvo algunos equipos muy concretos, el PES 2019 juega con Cristaldo Reinaldo en vez de con CR7.

La gente de Team 17, que ya nos enamoraron con Worms, ha vuelto con uno de los lanzamientos más aclamados del año: Escapists 2. Un juego que, como su nombre indica, nos invita a escapar de una prisión. Eso sí, el camino para conseguirlo estará cargado de situaciones absurdas, simpáticas y muy entretenidas.

Alien: Blackout

Escapists 2 es un juego adictivo en el que. Desde hace un túnel a pelear con los guardias, pasando por saltar la valla. La forma de hacer cada cosa es lo que te motivará a no parar de reír. Además, puedes buscar algún compinche que te ayude a escapar en el modo. Eso sí, Escapists 2 es uno de los mejores juegos de Android, pero

Si eres fan de la saga Alien y la teniente Ripley, Alien: Blackout te va a enamorar. En el juego te meterás en la piel del mítico personaje de Sigourney Weaver y tu misión será llevar a cuatro ingenieros a la salida de la nave, intentando que no mueran a manos del xenomorfo.

Oddmar

Una experiencia de aventuras muy recomendable que hará las delicias de los nostálgicos de la saga original. Sin duda, Alien: Blackout es uno de los mejores juegos Android.pero merece la pena pagarlos.

Para empezar, Oddmar se llevó el Apple Design Award, por lo que la calidad se da por supuesta. Oddmar es un juego clásico de plataformas de desplazamiento lateral. A primera vista, es lógico que recuerda mucho a Rayman. Ahora, los 24 niveles que debes pasar para superarlo, harán que te olvides de las comparaciones.

Call of Duty Mobile

Oddmar es uno de los mejores juegos Android y permite jugar el primer mundo de forma gratuita.. Sólo por el diseño y las animaciones, ya merece la pena. Pero es que la historia es como un best seller tremendo.

Siempre se espera lo mejor de Call of Duty , especialmente cuando tienes una idea precisa de como es el juego. Replicar esa misma experiencia en dispositivos móviles era algo impensable, pero ciertamente podemos decir que jugar un FPS en smartphone y tablets ha adquirido nuevas connotaciones.



Desde el modo multijugador 5 contra 5 en mapas históricos hasta el modo Battle Royale pasando por Zombie Survival, desde el debut en la serie este es uno de los juegos favoritos de los fanáticos, hasta el punto de que CoD Mobile hace que te quedes pegado a la pantalla . La ventaja está sobre todo en la posibilidad de organizar los controles en la pantalla y elegir entre diferentes configuraciones, así como jugar con el soporte del pad. Aunque inicialmente no es fácil acostumbrarse al tamaño de pantalla minuto y a los muchos botones, con un poco de práctica tenemos en nuestras manos el mejor FPS móvil del momento.

Vectronom



Vectronom es también uno de los mejores juegos Android que podemos mencionar. Un puzzle psicodélicos, lleno de colores vivos y música electrónica en el que tendrás que seguir el ritmo si quieres tener éxito y resolver todos los niveles.

Angry Birds: Dream Blast

Hablemos ahora sobre lo que Google Play ha votado como el mejor juego de 2019 . Nuevamente, tu misión será resolver divertidos rompecabezas nuevos.

Stardew Valley

Conoce a los pequeños pájaros enojados más famosos del mundo, revienta las burbujas coloridas y domina los poderes invencibles que te convertirán en un verdadero as de este juego.

Uno de los juegos de rol más populares de la última década, ahora está optimizado para dispositivos móviles y es imprescindible para jugadores de todas las edades.



Entre sembrar y cosechar en sus campos, para aumentar las habilidades de su personaje, puedes ir a pescar, cortar leña en el bosque o pasear por la ciudad para socializar y construir relaciones con otros ciudadanos.

Mario Kart Tour

¿Te gustan las razas salvajes y las persecuciones? ¿Eres un gran fanático del mundo de Nintendo y nunca te has perdido un juego de Super Mario? La versión móvil de Mario Kart finalmente ha llegado, propuesta aquí en una edición especial inédita. ¿Qué hace que Mario Kart Tour sea una descarga imprescindible? Sin duda las miles de propuestas que ofrece la aplicación todos los días y que cambian periódicamente. Esto es para ofrecer al jugador siempre nuevas experiencias y así evitar que el piloto se aburra demasiado.

Graveyard Keeper

juega en eventos especiales y reúne personajes cada vez más poderosos y cada vez más vehículos. Así que no queda nada más que hacer que entrenar y romper nuevos récords. Cuantos más puntos tengas, mayores serán las recompensas y ventajas que ganará para la próxima carrera. Un juego que hechizará a los pequeños, pero no le importa guiñarle el ojo a los viejos nostálgicos que han crecido con Mario Kart.



Con el simulador Graveyard Keeper, te conviertes en un empresario de pompas fúnebres con un oscuro sentido del humor y debes usar toda tu creatividad para comenzar un nuevo negocio. Como muestra el video, el juego tiene buenos detalles gráficos y agradables animaciones.

Holedown



Es difícil encontrar un juego de rompecabezas divertido que no intente venderte en potenciadores o vidas extra o algo así.

Esa es solo una de las razones por las que Holedown es un juego destacado y que te hará volar estratégicamente hasta el núcleo de los cuerpos celestes, comenzando con asteroides y avanzando hacia el Sol, usando la fórmula clásica de juego de bolas rebotando bloques. Cada ladrillo tiene un número que representa la cantidad de golpes necesarios para destruirlo, o puedes destruir un bloque de apoyo para eliminar todo lo que está encima.

Este es un juego fácil de entender aunque rápidamente aprendes que tiene una gran cantidad de estrategia y habilidades involucradas. Todos los ladrillos son curvos, lo que nos permite configurar tiros difíciles para eliminar secciones masivas de bloques de una sola vez. Esto será muy importante a medida que la pantalla se mueva una fila hacia arriba después de cada disparo. Si los bloques alcanzan la parte superior de la pantalla, se acabó el juego.

En el camino, recogerás cristales que gastarás en mejoras que te darán más bolas por disparo y más disparos por ronda. Estas mejoras son cruciales para completar los planetas posteriores, pero también permiten que los niveles anteriores se vuelvan más una distracción sin sentido para pasar el rato. Dicho todo esto, no te llevará demasiado tiempo maximizar todas tus estadísticas en Holedown, aunque te sorprenderá y te darás cuenta de que es difícil dejar de jugar este juego una vez que comienzas.

Downwell

Coge tus botas y salta al pozo en Downwell. Este juego roguelike de estilo retro es extremadamente desafiante, presenta una curva de aprendizaje bastante empinada a medida que aprende a derrotar a los enemigos y descubre qué actualizaciones de armas funcionan mejor para tu estilo de juego.

por lo que debes ser estratégico en tu caída libre si no quieres aterrizar accidentalmente en un enemigo y perder un corazón.que se van sucediendo y que te dan ciertos números de corazones al comienzo, que además te van a servir para cambiar la forma en que funcionan las actualizaciones de nivel y alteran ligeramente la forma en que tu personaje cae al pozo.

El objetivo es sobrevivir a medida que caes más y más por el pozo. No hay compras en la aplicación, ahorra puntos o continúa, por lo que cuando mueras debes comenzar de nuevo en la entrada del pozo.

Fowlst

Fowlst es un juego de arcade de acción de estilo retro que es fácil de jugar pero difícil de dominar. Juegas como un búho en busca de botín que de alguna manera se ha quedado atrapado en el laberinto subterráneo del Infierno. Cada vez que juegas es un desafío único porque cada cámara se genera aleatoriamente y se llena de demonios y otras trampas mortales para esquivar hábilmente.

Tocas a ambos lados de la pantalla para batir las alas en esa dirección, y tienes que seguir batiendo para volar.afiladas al chocar contra ellos, pero te disparan para que tengas que esquivar sus ataques mientras preparas un ataque en picado.

Los enemigos sueltan el botín en forma de bolsas de dinero junto con potenciadores que puedes activar con un rápido deslizamiento hacia arriba en cualquier lugar de la pantalla. Querrás recolectar la mayor cantidad de botín posible, ya que puedes gastarlos en mejoras valiosas que aumentarán tu salud, te darán poderes magnéticos para recolectar botín y también te darán más ataques como bombas de huevo y cohetes orientadores que disparan hacia tu trasero .

También te puede interesar: