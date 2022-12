Otro de los tantos que quieren ocupar el lugar del iPod

Aunque no lo creo posible, parece que los de Creative si… lanzaron el Zen Stone, un reproductor MP3 que se asemeja mucho a un iPod Shuffle. Competencia y más competencia, pero todo entre copias… ya no me gusta que este tipo de aparatos, utilicen tan notoriamente los elementos que ya están en otros reproductores MP3 de Apple. Parece que la imaginación de los diseñadores se va… no quiero que todo se parezca a los iPods… después de todo ya existen. Velemos porque la imaginación vuelva a ver si nos ofrecen algo nuevo realmente 😉

En cuanto al reproductor… tiene un 1G de capacidad, no tiene pantalla y es básicamente un reproductor MP3 corriente. Se trata de la competencia al iPod Shuffle que Creative ha lanzado, por cierto que de creativo no tiene mucho… la forma de manejo es casi exacta a la del iPod Shuffle.

Vía xataka.

Originally posted 2007-05-04 13:16:13.