¿Por qué es tan necesario instalar un antivirus?

Nos hemos acostumbrado a que cada vez que compramos un ordenador, lo primero que hagamos sea comprobar el antivirus que tiene y si nos gusta su servicio pero ¿por qué es tan importante? y ¿es bueno el que viene instalado o es mejor escoger uno mismo el antivirus?

Es tan infrecuente e inusual conocer a alguien que no disponga de un ordenador en casa que hoy día, podríamos decir, toda nuestra nuestra vida gira en torno a ellos. A través de un ordenador se puede trabajar, ver series y películas, comunicarse con cualquier parte del mundo, estar informado, escuchar música, conocer gente, crear contenido de cualquier tipo o medio, etcétera.

Este uso tan intenso y extenso del ordenador ha provocado que todo el mundo ponga la atención sobre este tipo de aparatos electrónicos, tanto para bien como para mal.

Por ello, queremos compartir con vosotros una reflexión de la importancia de tener instalado un antivirus.

Mantener la privacidad

Un ordenador, ya sea portátil o de mesa, se ha convertido en uno de los lugares donde más almacenamos información sobre nuestra vida, desde lo personal a lo laboral. Ésta es la razón principal por la que es importante protegerlo de cualquier tipo de amenaza externa, pues toda la privacidad e intimidad de la que uno puede disfrutar en su ordenador puede verse expuesta a un público indiscriminado o ser objeto de robo de identidad, contraseñas, usuarios, etc.

Descarga de archivos y aplicaciones

Con el uso de los ordenadores, todos hemos ido aprendiendo que es importante saber a ciencia cierta cuál es el origen de los archivos que nos descargamos para evitar que nos puedan estar colando algún tipo de virus.

Sí, en eso estamos todos de acuerdo pero – siempre hay un pero – hay ocasiones en las que las aplicaciones descargadas en el ordenador o los mismos archivos que parecen seguros pueden contener algún tipo de malware o virus oculto a simple vista. En el caso de que se tenga un antivirus instalado en el ordenador, saltará un aviso para dar el permiso que permita la limpieza del mismo.

A su vez, seguro que en vuestra navegación por la red os habéis encontrado con avisos de vuestro antivirus o del mismísimo Google avisando de que puede que estéis entrando en una página no segura.

¿Envías y recibes emails?

Cada vez es más frecuente recibir emails infectados, lejos de los típicos spam que podemos ver fácilmente. Es fundamental que uno tenga un antivirus de base para poder detectarlos en el caso de que nosotros no hayamos caído en la cuenta de que estamos ante un email falso.

Por ejemplo, se reciben emails notificando la llegada de una carta certificada a una empresa postal y es completamente falso. Al entrar en la dirección web indicada en el email, uno expone todo su sistema pero, si tenemos un buen antivirus, las posibilidades de que vaya a más son menores.

¿Cambio o no mi antivirus?

Normalmente, cuando uno compra el ordenador suele venir con algunos programas instalados y un antivirus.

En mi caso, es cierto que siempre suelo eliminar dicho antivirus y busco uno que tenga buenas referencias, contrasto opiniones y servicios, hasta que doy con el más se ajusta a mis necesidades.

El último del que hemos estado hablando en la oficina es de Bitdefender Internet Security, que ofrece un buen rendimiento en el ordenador y un fácil manejo, por lo que no es necesario tener unos amplios conocimientos sobre informática para poder disfrutar del servicio.

Una característica interesante es que la protección es automática, es decir, lo que antes os comentaba de que os aparecerían preguntas para que el programa antivirus pudiera trabajar, en este caso sería innecesario con el OneClick Security.

A su vez, otro detalle que me parece fundamental para poder navegar por la red con seguridad es el Cortafuego bidireccional que evita el acceso a terceros a información confidencial y un control parental discreto, que invita a que los padres dejen que los niños naveguen con más seguridad.

Actualización del antivirus

Después de comentaros cuáles son las razones básicas para instalar un antivirus, también tenemos que deciros que tan importante es tenerlo como actualizarlo. Si tenéis vuestro antivirus actualizado comprobareis que éste funciona correctamente, detectando diariamente cuáles son los virus que amenazan vuestro sistema y también permite un mejor manejo del ordenador.

Las actualizaciones no implican un mayor gasto de dinero. En la mayoría de las ocasiones vais a ver que estas actualizaciones son gratuitas a través de la red y es que no se puede ofrecer un buen servicio si el antivirus no está actualizado periódicamente.