Fue hace ya casi cinco años que HouseParty irrumpió en el mundo de las aplicaciones y en concreto haciendo competencia a otras que por aquel entonces ya probaban las llamadas y videollamadas. En su día la app tuvo mucho éxito debido al uso que de ella hacían los adolescentes, pero en estos momentos, se ha convertido en una de las mejores para poder hablar con familiares y amigos. Os hablamos ahora de ¿Que es HouseParty? La mejor aplicación para hacer videollamadas.

El objetivo de HouseParty es el de conectar a a un mayor número de usuarios, con respecto al resto de aplicaciones similares. De este modo, podemos hablar con hasta 8 personas a la vez, algo impensable si por ejemplo pensamos en WhatsApp (que solo permite videollamada a 4), aunque todavía está lejos de las 50 personas que pueden hacer videollamada en Skype. Aunque destacable es sobretodo, el hecho de poder atender varios chats de videollamada a la vez.

¿Qué es HouseParty?

HouseParty es entonces en esencia, un servicio grupal de video chat que permite hacer videollamadas para hasta ocho personas al mismo tiempo, tal y como hemos señalado pero que también nos permite ir cambiando de chat de conversación de manera que podamos estar en varias videollamadas grupales a la vez (la aplicación permite también además enviar mensajes de texto).

La aplicación, que está disponible para Android, iOS, macOS y Chrome (en forma de extensión) destaca sobre todo por la inmediatez y su simplicidad de uso. Esto permitió años atrás que HouseParty conquistara rápidamente a millones de jóvenes, pero hoy en día ya ha demostrado ser una plataforma de comunicación apreciada por todas las generaciones. La interfaz recuerda un poco a Snapchat y existe la posibilidad de usar emojis durante las videollamadas gratuitas.

Pero esto no es lo más importante actualmente, si bien muchos buscarán en HouseParty su posibilidad de hacer videollamada a 8 teniendo en cuenta que debido al estado de alarma por el coronavirus, o bien tenemos que estar teletrabajando en casa, o bien separados de familiares y amigos, de modo que este tipo de apps son del todo aconsejables y solicitadas.

Cómo funciona HouseParty

HouseParty cuenta con una interfaz de usuario extremadamente intuitiva que facilita la vida incluso a aquellas personas que no están familiarizadas con este tipo de aplicaciones. Después de descargar e instalar Houseparty en tu iPhone o smartphone Android, puedes comenzar a hacer videollamadas gratuitas en unos sencillos pasos.

En primer lugar, será necesario proceder con la creación de un perfil (dirección de correo electrónico, nombre de usuario y contraseña) y la posterior inserción del número de teléfono. Este paso es de gran importancia: el número de teléfono se utiliza para verificar la identidad real del usuario y como un método alternativo para agregar amigos

Para hacer una videollamada con Houseparty, tienes que agregar amigos a través de nombre de usuario o número de teléfono móvil: de esta manera, poder iniciar la videollamada será simple e inmediato. Para hacer un chat con tus amigos, deberás crear una sala e invitarlos: en cada sala puede haber un máximo de ocho usuarios, pero no hay límite para la cantidad de chats en los que puedes participar. Para pasar de una videollamada a la otra, simplemente desliza el dedo de un lado de la pantalla al otro hasta encontrar la habitación que estaba buscando.

Los juegos de HouseParty

Pero eso no es todo, HouseParty permite también a los usuarios que estén en videollamada, jugar a minijuegos como Heads Up! así como Trivia and Chips y Guac, de modo que se hace mucho más ameno, en especial para niños y jóvenes que durante estos días en casa, pueden hacer videollamadas con sus amigos y a la vez, echar pequeñas partidas.

¿La aplicación HouseParty es segura para jóvenes y niños?

Ahora que los niños están todo el día en casa debido al confinamiento por el coronavirus, puede que muchos padres duden de si HouseParty es buena idea o no, y aunque la app solo se puede descargar si tienes más de 12 años, es evidente que niños más pequeños con móvil podrán acceder a ella ya que pueden poner otra edad para registrarse. Es mejor entonces, que los padres controlen la app si se la instalan en su móvil y que dejemos que los niños conecten con sus amigos durante un rato todos los días.

Eso sí, procuremos que si los niños son más pequeños de 12-13 años estén junto a nosotros a la hora de hacer la videollamada para controlar mejor el uso que hacen de HouseParty.

Por otro lado los adolescentes la pueden utilizar sin problema alguno para hablar con sus amigos, pero de igual manera que os podemos recomendar para cualquier otra aplicación o para el uso del móvil en general, es mejor que no se pasen horas y horas delante de la pantalla de su dispositivo.

¿Cuáles son las características de seguridad y privacidad de HouseParty?

Dado que Houseparty es una aplicación que permite agregar distintas personas a las salas de chat, puede que alguien de nuestro chat invite a alguien que no conocemos, algo que puede ser motivo de preocupación para los ladres, de modo que tenemos que tener en cuenta las características de seguridad de la app para que no sean tan fácil el acceso de terceros.

House Rules: en la sección «House Rules»la app establece cuáles son sus medidas de seguridad o «reglas» que todos los usuarios deben cumplir.

en la sección «House Rules»la app establece cuáles son sus medidas de seguridad o «reglas» que todos los usuarios deben cumplir. Bloqueo de sala : la app nos permite bloquear la «sala» a través del botón de bloqueo que aparece en la parte inferior izquierda de la página de inicio de la aplicación. De este modo podemos establecer un chat con quien queramos y bloquearlo para que nadie más se pueda sumar.

: la app nos permite bloquear la «sala» a través del botón de bloqueo que aparece en la parte inferior izquierda de la página de inicio de la aplicación. De este modo podemos establecer un chat con quien queramos y bloquearlo para que nadie más se pueda sumar. Peligro extraño : Esta otra función sirve para notificar a los usuarios en el momento en el que alguien que no conocemos ingresa en una de nuestras salas de chat.

: Esta otra función sirve para notificar a los usuarios en el momento en el que alguien que no conocemos ingresa en una de nuestras salas de chat. Compartir ubicación: una opción que nos permite sumar otros usuarios a partir de la ubicación de esa persona.

