Coca-Cola vs Pepsi. Nike vs Adidas. McDonald’s vs Burger King. El mundo de las multinacionales está plagado de grandes batallas que se han dado en las últimas décadas. Ahora, ninguna como la que presentan los smartphone en todo el mundo. La pregunta es, ¿en qué se diferencian los usuarios de iPhone y Android?

Usuarios de iPhone y Android: ¿en qué se diferencian?

Por un lado, están los usuarios de iPhone y su exclusivo iOS, sistema operativo de Apple. Por otro, los usuarios de Android, sistema operativo desarrollado por Google, basado en Kernel y varios software de código abierto. ¿Llegará algún día el final de esta guerra? Para saberlo, primero hay que conocer a los usuarios de iPhone y Android y saber en qué se diferencian.

Y es que la percepción cambia mucho de lo que es tener un iPhone a un móvil Android. Incluso si el segundo es más caro que el iPhone, que los hay. La realidad es que las diferencias entre los usuarios de iPhone y Android son psicológicas, culturales, sociológicas y demográficas. Y a las pruebas nos remitimos.

Alguien que va a una Apple Store, el día que lanzan el nuevo iPhone 11 y se compra el modelo más caro de Apple. Hablamos del iPhone 11 Pro Max de 512 GB, cuyo precio se va a 1.659 euros. La percepción de esa persona, sin siquiera conocerla, es pensar que es elitista, de clase media/alta y caprichosa.

Sin embargo, si alguien repite la misma operación con el Samsung Galaxy Note 10+ 5G de 512 GB y 12 GB de RAM, no pasa lo mismo, a pesar de que pague 1.309 euros por él. ¿Por qué? Porque el iPhone se asocia a una clase y un estatus por encima de la media, cuando no siempre es el caso.

Es más, pongamos que el iPhone adquirido es el iPhone 11 básico, el modelo de entrada de Apple a su último modelo, que se vende por 809 euros. Pongamos que a esos 809 euros, se le reducen 240 euros porque el cliente entrega su iPhone X antiguo. Es decir, de 809 euros ya hemos pasado a 569 euros.

Pero vamos un paso más allá. ¿Y si esa persona no puede pagar esa cantidad de golpe y decide financiarla a 12 meses sin intereses, como ofrece Apple a sus clientes? En tal caso, le quedaría una cuota mensual de 47,42 euros que pagaría durante el siguiente año.

Es decir, el cliente Apple pasa de pagar 1.659 euros, a pagar 47,42 al mes, mientras que el usuario Android que ha comprado el Samsung Galaxy Note 10+ 5G sigue pagando 1.309 euros. Hablamos de casi 28 veces el precio que paga el cliente Apple por el iPhone 11. Y a pesar de todo, el pijo y caprichoso será, a la vista de la sociedad, el que compra el iPhone.

Esta asociación del iPhone a estatus alto es uno de los grandes triunfos de Apple. Elevar tu marca a los estándares sociales más elevados es algo que no consiguen todas las empresas que se lo proponen y a Apple le ha venido muy bien para distinguirse de la competencia, incluso vendiendo a precios más económicos.

Y lo mejor de todo es que Android, aparente perdedora en esta lucha de usuarios, es quien domina el mercado mundial por aplastamiento. Ni más ni menos que el 85% de usuarios de smartphone prefieren Android a Apple. De hecho, la cuota de mercado que maneja Apple a día de hoy está en torno al 11%.

Muchos usuarios prefieren Android porque, sencillamente, no han probado nunca Apple. Es lo que tiene que 9 de cada 10 usuarios tengan el sistema operativo de Google. Una cuota de mercado que en Estados Unidos varía, pues el 40% de usuarios se queda con Apple, por el 60% de Android. Sí, incluso en USA gana Android.

En Europa también se impone Android de manera contundente. En el Viejo Continente, el porcentaje de preferencia de Android se dispara al 69% y el de Apple se queda en 29%. Obviamente, en Asia es donde Android arrasa con un 82%, por el 11% de Apple.

Pero. ¿qué pasa en España? Pues que 8 de cada 10 españoles prefiere Android, mientras que los otros dos optan por el iPhone de Apple.

Obviamente, influye el hecho de que el teléfono más económico de Apple, de momento, es el iPhone 8 que puedes tener ahora mismo por 539 euros. A diferencia de los móviles Android que encuentras desde 50 euros. Es más, por poco más de 100 euros, ya tienes modelos de Xiaomi o de Oppo, por poner dos ejemplos, de cierta calidad.

Y ahí está la gran diferencia entre los usuarios de Android y de Apple. Mientras que Android abraza a los usuarios de todo tipo, Apple se centra en los que buscan lo último de lo último.

Es decir, el usuario Android puede tener cualquier edad y cualquier tipo de ingreso, pues sabe que entre 50 y 1.500 euros, va a encontrar un móvil a su medida. Para ello tiene un catálogo de cientos de teléfonos con este sistema operativo, con precios entre la horquilla indicada.

Apple, sin embargo, tiene el grueso de sus clientes en quienes siempre buscan el último modelo, independientemente del precio. Clientes fieles que llevan desde el primer iPhone renovando su terminal año tras año. Clientes que compran el nuevo iPhone el mismo día que sale al mercado.

Pero es que el cliente que no tiene tanta prisa, a pesar de ir a la Apple Store seis meses después del lanzamiento del último iPhone, siempre tiene como preferencia de compra el último modelo. Luego podrá comprarlo o no, pero es el último iPhone el que lleva en mente. Incluso si hace tres años que no lo renueva.

De hecho, no es nada extraño que alguien, ahora mismo, pase del iPhone 7 al iPhone 11, pensando que su último iPhone le ha durado 3 años y que le merece la pena la inversión. Sobre todo, si tiene una financiación a un año sin intereses. Ya que le facilitan la compra, cómo no va a comprarse el último modelo.

Apple ha conseguido una fidelidad tal de sus clientes, que incluso vendiendo el 11% de todo el mercado, siendo la tercera marca en ventas, es la que más beneficios genera.

Dicho lo cual, un estudio realizado por la Universidad de Lincoln, en Estados Unidos, analizó a 740 usuarios de Android y iPhone para determinar las diferencias entre unos y otros. Así, llegaron a la conclusión de que:

Los usuarios de Android son más humildes , honestos y más accesibles para una conversación.

son más , y más para una conversación. Los usuarios de iPhone son más extrovertidos pero también presumen más de pertenecer al Team Apple y tener un producto considerado exclusivo .

son más pero también más de pertenecer al y tener un producto considerado . De hecho, los usuarios de iPhone no toman el móvil como un gadget, sino como un objeto de estatus

no toman el móvil como un gadget, sino como un Con respecto al sexo, determinaron que las mujeres tienen el doble de opciones de comprar un iPhone antes que un teléfono Android.

