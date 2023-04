Altavoces Zeppelin para el iPod

De la mano de Bowers y Wilkins unos nuevos altavoces llegan a nosotros… los denominados Zeppelin (por qué será?), cuentan con el certificado de calidad «Made for iPod», además podemos esperar una muy buena calidad de sonido… estas razones hacen que Zeppelin no solamente sea atractivo por su diseño, sino porque es un producto confiable y de calidad.

Parece que estos altavoces estarán disponibles en Apple Store (online) en setiembre, y los creadores han recomendado un precio que ronda los seiscientos dólares. Aquí es donde pienso… por más calidad que me ofrezcan, no gasto seiscientos dólares ni que me paguen XD

Volviendo al tema, Bowers y Wilkins es una asociación confiable con años de experiencia… pero no justifico el precio con esto, simplemente les cuento. El que quiera puede «invertir» su dinero en Zeppelin, y tener un viaje musical confirmado… yo me quedo con el diseño de Lasonic.

Vía devicepedia.

