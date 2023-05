Buena forma de conseguir un deportivo

Cuando leía esta noticia no podía creer que fuera cierto… resulta que un «inteligentísimo» hacker logró clocar un iPhone desbloqueado obteniendo a cambio un coche deportivo y tres iPhones bloqueados (por poco tiempo). Menuda transacción la de este chico, que logró que una persona le cambie todo esto por un iPhone desbloqueado… digo yo, no le hubiera salido bastante más barato a Terry Daidone, comprarse unos cuantos iPhones e intentar alguno de los múltiples desbloqueos el mismo?

La historia comenzó cuando el mismo hacker que logró esta «hazaña» intentaba subastar su iPhone en eBay, pero no eran suficientes para él, las grandes cantidades que le ofrecían y decidió quitarlo de allí. No pasó mucho tiempo antes de que se contactara con Terry Daidone (quien debe estar algo loco para hacer una transacción de esta clase), para que le cambiara un iPhone liberado por otros tres (bloqueados) y un deportivo. Al parecer todo se está subastando en eBay ahora, realmente me sorprende la habilidad de este hacker para los negocios, de grande quiero ser como él… geohot rules!

Vía applesfera

