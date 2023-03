Hoy en la sección dedicada a los pequeños del hogar les comento sobre un coche capaz de escalar las paredes de la casa… niños, que mamá no se enoje porque antes pasaron sobre un charco de café 😛 Aparte de lo desastroso que puede ser el uso de este coche escalador en casa, les cuento que no es un fake ni magia, el mecanismo que utiliza para andar por las paredes es bastante interesante, pero no algo imposible. Utiliza una especie de «ventilador invertido», lo que hace que el coche «succione» la superficie donde se encuentra adhiriéndose a ella. De «baratija» no tiene mucho, ya que cuesta unos ciento veinte euros… ahora es el turno de los padres de explicarles a sus niños por qué no pueden tener su Zero Gravity.

Originally posted 2007-07-26 16:31:31.