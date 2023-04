Deliciosas fragancias via USB

Ahora que todo es vía USB, no podían faltar deliciosas fragancias para nuestro hogar… es como aquellos hornos para esencias pero un poco más tecnológico.

Brando ideó un horno para esencias vía USB, con el cual perfumaremos nuestra oficina a placer… hasta aquí perfecto, pero mi fanatismo por la moda USB no me hará cambiar el horno de barro espectacularmente moldeado a mano que tengo, por uno de estos… por ahora al menos, me quedo con mi lindo «horno vía alcohol».

Todo esto consiste en un calentador y una botella de fragancia… conectamos el calentador USB y colocamos la fragancia en la cruz (ver foto) y listo, nuestra casa o nuestra oficina tendrán un agradable aroma (a elección entre rosa, jazmín, lavanda o hierbabuena). Volviendo al tema del USB... hay que ver cada cosa inútil, por favor!!

Vía gizmodiva.

Originally posted 2007-08-07 00:05:14.