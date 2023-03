Falta seguridad en el iPhone?

Pues la respuesta es si… parece que le imbatible iPhone, tiene una falla de seguridad… esto fue informado por un grupo de asesores en seguridad informática que afirman, se puede obtener el control del iPhone.

Se trata de investigadores empleados por Independent Security Evaluators, empresa dedicada a poner a prueba la seguridad de los equipos y sistemas de clientes, ingresando a ellas de forma ilegal y comprobando como lo hacen. Ellos afirman que pueden ingresar al iPhone y controlarle por medio de una conexión Wi-Fi, o también incitando a los clientes del servicio a ingresar en alguna web con «códigos maliciosos».

Era de suponer que no pasaría mucho sin que alguien descubriera como violar la seguridad del teléfono móvil más famoso, por suerte fueron los de una compañía dedicada a la seguridad y no otras personas. A todo esto, Charles Miller aseguró que cuando es encontrado un hueco, es posible obtener todo el control… pero su empresa ya realizó la alerta a la gente de Apple, haciendo también la recomendación de un parche para solucionar el problema

La cosa no está para nada fácil, si se logra el control de un iPhone se puede lograr en todos obviamente. Además, esta falla no solamente permite el acceso a los datos personales del usuario, sino que también dejaría que se realizaran llamadas y la introducción de virus en el sistema del móvil. Steven Bellovin, quien ejerce como Profesor de Informática en la Universidad de Columbia comentó al respecto, «El iPhone es una computadora, por esta razón no escapa a los problemas que son propios de ellas«.

Vía clarin.

