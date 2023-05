Las cadenas que atan al iPhone son fuertes

Apple luchó para quitar la protección de la música (DRM), pero cuando los usuarios del iPhone no quieren pagar el suficiente dinero por tener uno, enseguida aparecen las demandas… de que va la cosa? Los abogados de AT&T ya han puesto en marcha una advertencia a los encargados de la Web iPhone Unlocking, donde se distribuía un software capaz de liberar el iPhone.

Tengo claro que AT&T no es Apple, pero también está el hecho del pago que Apple exige por parte de la compañía, quien debe pagar un tanto por ciento por cada usuario que les paga a ellos… pero me parece bastante hipócrita de parte de Apple este tipo de acciones. Son las cosas que tiene la legalidad, pero qué hay de la libertad de acción? Día a día crece el numero de usuarios iPhone en busca de una nueva forma de liberarlo, y seguramente esto también afecta las ventas del dispositivo… pues muchos han «muerto» en el camino.

Volviendo al tema central, les comento que desde Unique Phones se han puesto en pie de guerra… prometen que si los usuarios desean un iPhone desbloqueado lo tendrán. También sabemos que iphonesimfre(punto)com sigue funcionando, pero todavía no se han hecho públicos los métodos a seguir.

Voy a coincidir con la fuente en el hecho de «la ley está de parte del dinero», aunque no utilice específicamente esas palabras es la misma idea… de todas formas sabemos que la lucha contra este software no le será fácil a AT&T, así que si no es en la web mencionada, lo veremos en otros lados.

Vía mundomac

Originally posted 2007-08-28 13:22:40.