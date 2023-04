Los teclados que queríamos!!!

Ayer fue un día agitado para los amantes de los productos Apple, en el evento Steve Jobs presentó una nueva gama de iMac… particularmente me han sorprendido absolutamente todas las características de las mismas, pero en fin…. si algo hay que destacar es el teclado, éste sí está completamente rediseñado y muuuuuy mejorado mis amigos.

Para comenzar les cuento que hay dos modelos, el que tiene cable y el que no… en el precio tienen una diferencia de treinta euros, ya que la «versión cable» cuesta cuarenta y nueve y la «versión inalámbrica» unos setenta y nueve euros… la diferencia es mayor en el caso del tiempo de expedición… el primero de tres a cinco días, el otro tiene la misma franja pero en semanas.

Pudimos ver como gran cambio, la inclusión de dos puertos USB, esto puede ser positivo para el caso del Mighty Mouse, el iPod y otros gadgets que anden rondando por ahí… también sabemos que están cubiertos con una capa de aluminio anodizado (una especie de capa protectora generada con alúmina)… comentando ahora del teclado con cable específicamente: cuenta con teclas añadidas, que nos facilitan el trabajo para desplazarnos por documentos… también posee teclado numérico y otras funciones especiales, dentro de estas se incluye el control de brillo, volumen, y otras prestaciones del Mac, nos sirven para expulsar los discos, así como para pausar una reproducción o comenzarla.

En el caso del teclado inalámbrico… debo expresarme con respecto a la ausencia del teclado numérico… pero no es algo como para despreciarlo ¿no? Se comunica con el iMac utilizando Bluetooth y nos permite el control del iMac a diez metros de distancia… las otras características las comparte con su «hermano cableado».

Sabemos que tiene un sistema que administra la energía (se suspende cuando dejamos de utilizarle y se reactiva al comenzar a teclear nuevamente), el dato es bastante importante, no solo por el ahorro en nuestro bolsillo, sino porque las baterías dañan al medio ambiente… considerando los esfuerzos mundiales por frenar el daño, esto es un detalle obligatorio a mi parecer.

Resumiendo… me quedo con el teclado con cables, uno… porque no me molesta perder uno de los puertos del iMac, dos… por el teclado numérico, que aunque no es vital me gusta que esté allí donde debe estar, tres… porque entre tanta disminución de espacio un cable no hace realmente la diferencia, cuatro… mi intuición me dice que va a ser más duradero.

Vía apple.

Originally posted 2007-08-08 15:19:31.