Más actualizaciones?

Aunque resulta un poco extraño pensar que esto sea cierto, igualmente prefiero pecar de bocón, que de esconderles información… por lo que tengo entendido (rumor), los desarrolladores de Tiger estarían probando una nueva actualización para el sistema operativo. Esto resulta bastante extraño porque además del poco tiempo que pasó desde la última vez, sabemos que cada vez falta menos para tener a Leopard entre nosotros.

De ser cierto, estaríamos ante la actualización 10.4.11, esto a solamente un mes de distancia de la 10.4.10. Es que la gente de Apple se toma todo tan en serio que hasta podría ser una realidad, pero por el momento no me atrevería a confirmarlo (esto claro, no por restarle credibilidad a la fuente).

Parece ser que en esta actualización se arreglan unos veinte bugs, además de algunos problemas de WebKit y Safari…. aunque estos problemas no deberían ser muy importantes, parece que siempre hay algo por solucionar… Tiger no esta ni por cerca muerto, aunque cada vez esta más cerca Leopard «para opacarle».

Vía somosmac.

Originally posted 2007-08-02 16:53:37.