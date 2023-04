No son la gran cosa pero…

Logic3 es la empresa que realizó estos altavoces portátiles para llevar el sonido de tu iPod iPhone a todos lados… no tienen un look muy sofisticado, pero realmente parece funcionales, el tamaño es bastante pequeño y aporta movilidad… después de todo, no solo de la apariencia vive el hombre.

El precio de los altavoces es de unos sesenta dólares, reconozcamos que no está exagerado ni nada que se le parezca… funciona con cuatro baterías AAA y tiene dos altavoces de3.5cm de neodymium. Con estos altavoces podemos ver la imagen en el iPhone tanto en forma vertical como horizontal… sin lugar a dudas no estaría de más tener uno de estos entre la colección de gadgets.

Vía myitablet.

Originally posted 2007-08-14 16:50:26.