Nuevo estilo para el iPod Shuffle… Modo Reloj de Pulsera: «ON»

Era hora de pensar en esto… el tamaño del iPod Shuffle es tan pequeño que no es extraña esta nueva forma de llevarlo que está disponible en USB Fever... ahora podemos adquirir estas correas que aunque no son muy tecnológicas que digamos, pero son un excelente acompañamiento para el iPod Shuffle.

Ahora que lo veo no entiendo como no salieron a la venta antes… son sinceramente el uno para el otro… y lo mejor es que cuestan solamente diez dólares. Hay varios colores para elegir, así que no solamente llevarás sin preocupaciones tu iPod Shuffle, sino que también lo harás acorde a su color y con estilo. Podemos ver otra característica positiva, en el hecho de permitir la libre acción del portador… pues con esta pulsera para el iPod Shuffle tendrás la posibilidad de hacer footing u otros deportes y sentirte totalmente libre mientras realizas tus actividades favoritas.

Vía shinyshiny.

Compra tu pulsera

Originally posted 2007-08-27 21:59:42.