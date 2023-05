Nuevo móvil de LG

Lamentablemente con este móvil ocurre como con muchos otros gadgets del mercado… solamente se venderá en Corea, donde por cierto… ya están plagados de todo tipo de aparatos. Se les ocurrirá compartir algún día?

Ahora bien, el móvil que LG presentó forma parte de una edición especial… se le ha denominado LG Cyon Cristal, obviamente por sus detalles en los cuales se incluyen flores y cristal.

Veamos ahora algunas de sus características… tiene pantalla de 2.2″, botones especiales y una pantalla externa color. Hasta el momento ninguna cosa muy especial de este diseño de Robert Ryan… el precio de éste móvil es para caer de espalda, trecientos euros solamente porque es de cristal (en mayor parte)???

Ni modo… aunque saliera a la venta no me lo compro, más con lo bruto que soy para el cuidado de los gadgets, me quedo con éste.

Vía tecnogadgets.

Originally posted 2007-08-28 15:15:48.