Será su presentación el miércoles?

Tal vez si, tal vez no… pero esta fotografía me gusta mucho más que las anteriores (sobre los posibles iPod nano que se vienen). Esto lo encontré en «Tengo un Mac» y me decidí a compartirlo… ellos dicen que fue publicado en Gearlive y que se enviaron por un anónimo, así que si son verdad o no es duda, todavía escapa a nuestras posibilidades.

Si fue hecha en Photoshop es muy buen trabajo, yo todavía creo que son un fake… pero menudo fake se ha hecho esta persona, Apple podría tenerle en cuenta para diseñador, porque si me sincero con ustedes, les comento que este es el nano que quiero para le miércoles.

Vía Tengo un Mac.

Originally posted 2007-09-03 17:13:20.