TuneView… un mando a distancia para iTunes creado por Keyspan

La gente de Keyspan anunció el TuneView, se trata de un mando a distancia para iTunes. Es muy parecido a navegar en un iPod… lo que más se destaca es la pantalla color LCD, por la cual tendremos acceso a un menú de fácil navegación, allí podremos navegar por la música, vídeos, radio y podcasts… controlando nuestras acciones con un teclado numérico de diez dígitos.

Estos mandos tienen 2.4 Ghz RF de señal para comunicarse con un transmisor-receptor USB incluido, pudiendo seguir en contacto con iTunes a una distancia de aproximadamente 45 metros.

A todo esto, el presidente de Keyspan… Miguel Ridenhour, comentó que ya existen varios modos de escuchar lo que descargamos en iTunes en un sistema estéreo, pero una forma como esta (eficaz y económica) para controlar iTunes de cualquier parte del hogar… esto no es algo común.

Solo me resta comentarles que el TuneView, es compatible para utilizarlo con un Mac, pero no exclusivamente… también puede ser usado con un PC. Me despido, contándoles que este mando para iTunes se encuentra disponible por unos ciento cincuenta dólares.

