Un diccionario electrónico más está entre nosotros

Los diccionarios electrónicos son bastantes frecuentes en el mundo, específicamente en el continente asiático, donde casi todo lo que tiene que ver con tecnología aplicada se hace un lugar en el mercado. Estos dispositivos también vienen tomando fuerza en otros mercados, además ya hay varios modelos en plaza. En esta entrada, les voy a comentar sobre el Sharp RD-CX300, un diccionario que no solamente tiene esa función.

Lo interesante de este gadget, es que cuenta con una pantalla color de cuatro pulgadas, nos permite ver vídeos, reproducir nuestra música favorita, y también leer documentos como es más común. Lamentablemente, éste diccionario electrónico solamente se encuentra en el mercado coreano… su precio es de cuatrocientos cincuenta dólares, pero les voy a comentar que no me parece caro en absoluto. Como va a ser caro comprar por cuatrocientos cincuenta dólares un diccionario con las cualidades que ya les comenté y una capacidad de 20GB además de bastantes diccionarios distintos con las lenguas más utilizadas en el mundo y otras más… me olvidaba, pero también se puede escuchar radio FM, reproducir flash o leer Ebooks en el Sharp RD-CX300.

