Un nuevo barebone de Shuttle

Sabemos que la empresa Shuttle es una de las más especializadas en lo que a equipos barebone se refiere… pues ahora innovan su catálogo con la inclusión de un nuevo modelo que cuenta con salida HDMI… tus problemas o exigencias con la definición han terminado.

El nuevo modelo SN68PTG6 Deluxe no es un barebone corriente, ya que tiene placa con socket AMD2 y tarjeta gráfica NVIDIA 7050VP integrada… también se agrega una nueva posibilidad… consiste en tener una memoria RAM de hasta 4GB. Tienen un slot PCI-Express, para los más exigentes en los gráficos, y un slot PCI también para los que desean conectar una tarjeta sintonizadora.

Como se imaginarán, el equipo no puede prescindir de un sistema de audio 5.1, tienen también una salida óptica para señal DTS decodificada por el propio sistema de la maquina. Por si esto les resulta poco, les cuento que tiene Wi-Fi, dos conectores eSata y también admite conexiones Bluetooth… el precio no es elevado para estas prestaciones, cuesta unos 365 euros… pero aún no está disponible.

Vía gizmologia.

