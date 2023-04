Verdadero o falso?

ocurrencia

Recorriendo «AppleGazette» me crucé con este. Sinceramente da para dudar, pero si esto es real, que buenaaplicación!! No me quiero hacer el escéptico, pero es que una aplicación de este tipo da para dudar…pero está bien hecho… esto no sería tan difícil… simplemente pueden haber creado una aplicación que manda dosy luego haber editado elSi tienen ganas, pueden enviar su punto de vista del asunto… yo por ahora no lo creo. Vía applegazette

Originally posted 2007-08-22 20:40:27.