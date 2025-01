El término crossplay ha revolucionado la manera en la que los jugadores disfrutan de sus títulos favoritos, permitiendo conectar con amigos, familiares e incluso con jugadores desconocidos, sin importar la plataforma en la que estén jugando. Atrás quedaron los días en los que solo podías enfrentarte a otros jugadores que usaban la misma consola o dispositivo. Con esta funcionalidad, las barreras entre plataformas como PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC están desapareciendo, ofreciendo una experiencia más inclusiva y unificada.

Pero, ¿qué significa exactamente que un juego tenga crossplay y cómo puedes aprovechar esta función? En este artículo exploramos el concepto, cómo funciona, qué necesitas para activarlo y qué juegos permiten disfrutar de esta emocionante característica.

¿Qué significa que un juego tenga crossplay?

En términos simples, un juego con crossplay permite que los jugadores de diferentes plataformas puedan jugar juntos en el mismo entorno virtual. Por ejemplo, si tienes una Xbox y tu amigo tiene un PC, el crossplay elimina las barreras entre dispositivos para que ambos puedan compartir la misma partida.

Esto no solo amplía la comunidad de jugadores con la que puedes interactuar, sino que también mejora la experiencia general del juego al reducir tiempos de espera para emparejamientos y ofrecer una mayor diversidad de habilidades entre los participantes. Ahora, es común encontrar juegos populares como Fortnite, Call of Duty: Warzone o Apex Legends que cuentan con esta función habilitada.

¿Cómo funciona el crossplay?

El crossplay utiliza servidores unificados o adaptados que permiten la comunicación entre jugadores de diferentes plataformas. Por ejemplo, si estás jugando desde una consola y otro jugador está en su PC, ambos se conectan al mismo servidor central donde el juego sincroniza las acciones y datos en tiempo real.

En algunos casos, el crossplay requiere que los desarrolladores implementen herramientas específicas para traducir las diferencias entre plataformas. Esto incluye compatibilidad con diferentes sistemas de control (teclado y ratón frente a mandos), ajustes en la jugabilidad para equilibrar las ventajas técnicas de cada plataforma y, en algunos casos, incluso la sincronización de perfiles o cuentas.

Dato curioso: Activar el crossplay puede ser tan sencillo como marcar una casilla en la configuración del juego.

¿Dónde se activa el crossplay?

La activación del crossplay varía según el juego, pero por lo general, puedes encontrar esta opción en el menú de configuración o ajustes. Aquí hay algunos pasos comunes:

Accede al menú de configuración del juego.

Busca una sección relacionada con «multijugador» o «juego en línea».

Activa la opción de crossplay si está deshabilitada.

Guarda los cambios y disfruta jugando con amigos en otras plataformas.

Es importante mencionar que no todos los juegos habilitan esta opción de manera predeterminada, por lo que vale la pena verificar en los ajustes antes de asumir que está disponible. En títulos como FIFA o Rocket League, los desarrolladores han hecho que el proceso sea muy intuitivo.

¿Qué se necesita para que un juego sea multiplataforma?

Para que un juego sea multiplataforma, los desarrolladores deben superar varios desafíos técnicos y de diseño.

Aquí están los elementos clave:

Servidores compatibles: Los juegos necesitan servidores que puedan manejar conexiones desde diferentes dispositivos.

Los juegos necesitan servidores que puedan manejar conexiones desde diferentes dispositivos. Sistemas de cuentas unificados: Algunas plataformas requieren que los jugadores inicien sesión con cuentas específicas, como una cuenta de Epic Games en Fortnite.

Algunas plataformas requieren que los jugadores inicien sesión con cuentas específicas, como una cuenta de Epic Games en Fortnite. Equilibrio de jugabilidad: Ajustar el juego para que sea justo para todos los jugadores, independientemente del dispositivo que utilicen.

Ajustar el juego para que sea justo para todos los jugadores, independientemente del dispositivo que utilicen. Licencias y acuerdos: Los desarrolladores deben obtener permisos para habilitar el crossplay entre ciertas plataformas.

Un ejemplo sobresaliente es Minecraft, donde los jugadores pueden conectarse desde consolas, móviles y PC. Esta flexibilidad ha sido posible gracias a un enfoque en el desarrollo que prioriza la compatibilidad universal.

¿Qué significa crossgen?

El término crossgen se refiere a la capacidad de jugar entre generaciones de consolas. Por ejemplo, si tienes una PlayStation 4 y tu amigo tiene una PlayStation 5, un juego con soporte crossgen les permitirá jugar juntos sin problemas.

Esto es especialmente útil durante los períodos de transición entre generaciones de hardware, ya que no todos los jugadores pueden permitirse una actualización inmediata. Además, algunos desarrolladores incluyen mejoras gráficas y de rendimiento para aprovechar al máximo las capacidades de las consolas más nuevas mientras mantienen la compatibilidad con las anteriores.

¿La consola más vieja siempre es la lenta? Depende, pero en el caso del crossgen, lo importante es que todos puedan jugar sin excusas.

Juegos populares que permiten crossplay

Si estás buscando títulos que ofrezcan crossplay, aquí tienes una lista de algunos de los más destacados:

Fortnite : Disponible en casi todas las plataformas, desde consolas hasta móviles.

: Disponible en casi todas las plataformas, desde consolas hasta móviles. Call of Duty: Warzone : Conecta jugadores de PC, PlayStation y Xbox.

: Conecta jugadores de PC, PlayStation y Xbox. Apex Legends : Otro título destacado con soporte multiplataforma.

: Otro título destacado con soporte multiplataforma. Minecraft : Permite conexiones entre consolas, PC y dispositivos móviles.

: Permite conexiones entre consolas, PC y dispositivos móviles. Rocket League: Ideal para quienes disfrutan de partidas rápidas y competitivas.

Además, muchos juegos están adoptando el crossplay como una característica estándar, lo que asegura que la lista seguirá creciendo en los próximos años.

Trucos prácticos para disfrutar del crossplay

Para sacar el máximo provecho del crossplay, aquí tienes algunos consejos útiles:

Comunícate con tus amigos para asegurarte de que todos tengan la misma versión del juego instalada.

Utiliza auriculares y micrófonos de calidad para mejorar la comunicación en el juego.

Si experimentas problemas de conexión, revisa la configuración de tu red o consulta con el soporte técnico del juego.

Infórmate sobre las ventajas y desventajas de cada plataforma para entender mejor cómo equilibrar el juego.

Ahora que conoces todos los detalles sobre el crossplay, no hay excusa para no reunir a tus amigos y disfrutar juntos, incluso si uno juega desde el sofá y otro desde su escritorio. ¡El único límite es que alguien no recuerde cómo encender la consola!