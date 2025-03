Compartir y acceder a carpetas en red a través de una dirección IP es una función fundamental para quienes trabajan en entornos domésticos o profesionales donde varios dispositivos deben intercambiar archivos sin complicaciones. Ya sea que estés en una oficina, con varios PCs conectados, o simplemente quieras ver las fotos que tienes en otra computadora de la casa, saber cómo acceder a una carpeta compartida por IP te facilita la vida y ahorra tiempo. En lugar de depender de servicios externos o de configurar servidores complejos, usar la IP es una forma directa, segura y eficiente de moverse por tu red local como todo un experto.

Si alguna vez te has preguntado cosas como “¿Dónde metí ese archivo?”, “¿Por qué no puedo ver esa carpeta del otro PC?” o “¿Cómo lo hace el técnico para entrar tan fácil?”, entonces estás en el lugar indicado. Aquí no hay misterios, solo pasos claros, trucos útiles y soluciones a problemas comunes para que accedas a cualquier carpeta compartida por IP sin complicarte.

Qué significa compartir una carpeta por IP

Cuando hablamos de compartir una carpeta por IP, nos referimos a la posibilidad de acceder a archivos y carpetas de un equipo remoto dentro de una red local, usando su dirección IP como referencia. Esto es especialmente útil cuando queremos evitar búsquedas manuales o cuando no conocemos el nombre del equipo en la red.

Imagina la IP como la dirección postal de una casa. Si sabes a dónde enviar la carta, llegará a su destino. En el mundo digital, esa IP te permite ubicar el dispositivo exacto donde está la carpeta compartida y acceder directamente a ella desde otro equipo.

Esto no solo agiliza el acceso, también evita errores comunes cuando hay varios dispositivos en la misma red con nombres similares.

Cómo compartir archivos usando la dirección IP

Habilitar el uso compartido en el equipo origen

Antes de intentar acceder, hay que preparar la carpeta para compartir en el equipo donde está alojada. Esto se hace fácilmente en Windows:

Haz clic derecho sobre la carpeta que deseas compartir.

Selecciona Propiedades y ve a la pestaña Compartir .

. Pulsa en Uso compartido avanzado .

. Marca la casilla Compartir esta carpeta y, si lo deseas, cambia el nombre para que sea más reconocible.

Haz clic en Permisos y define quién puede acceder (Todos, Usuarios específicos, etc.).

Una vez configurado, Windows hará que la carpeta esté disponible a través de la red local. Pero todavía falta la parte interesante: acceder desde otro dispositivo.

Conocer la IP del equipo

El segundo paso es obtener la dirección IP local del equipo que está compartiendo la carpeta. Puedes hacerlo así:

Presiona Windows + R , escribe cmd y presiona Enter.

, escribe y presiona Enter. En la consola, escribe ipconfig y busca la línea que dice Dirección IPv4.

Generalmente, la IP será algo como 192.168.1.105 , aunque puede variar según tu router.

¡Apúntala! Esa será tu puerta de entrada a los archivos compartidos.

Cómo acceder a una carpeta compartida por IP en el explorador de archivos

Acceder desde otro dispositivo con Windows

Desde el otro ordenador conectado a la misma red, sigue estos pasos:

Abre el Explorador de archivos .

. En la barra de direcciones, escribe \\[IP del equipo] , por ejemplo: \\192.168.1.105 .

, por ejemplo: . Presiona Enter.

Verás una lista de carpetas compartidas en ese dispositivo. Si la configuración de permisos fue correcta, podrás abrirlas, copiar, pegar y mover archivos como si fueran locales.

Truco geek: puedes crear un acceso directo a esa carpeta en tu escritorio. Solo haz clic derecho sobre ella y elige “Crear acceso directo”.

Acceder desde Mac

Si estás usando macOS y quieres conectarte a un equipo Windows por IP, haz lo siguiente:

Abre el Finder .

. En la barra superior, selecciona Ir > Conectarse al servidor.

Escribe smb://[IP del equipo] y haz clic en “Conectar”.

macOS solicitará credenciales si es necesario. Después, verás las carpetas compartidas.

Este método también funciona si compartes entre dos Macs, simplemente cambia smb:// por afp:// si usas el antiguo sistema Apple Filing Protocol.



Errores comunes y cómo solucionarlos

El acceso por IP puede parecer sencillo, pero hay errores frecuentes que pueden dejarte rascándote la cabeza:

No se encuentra la dirección IP

Si al escribir la IP no encuentras el equipo, verifica:

Que ambos dispositivos estén conectados a la misma red (Wi-Fi o cable).

Que el equipo con la carpeta compartida esté encendido .

Que el Firewall o antivirus no esté bloqueando el acceso.

Permisos denegados

Si puedes ver la carpeta pero no entrar, probablemente sea un tema de permisos mal configurados. Asegúrate de haber dado acceso a “Todos” o al usuario correcto, tanto en la carpeta como en el recurso compartido.

Otro truco es crear un usuario con el mismo nombre y contraseña en ambos dispositivos. Esto evita conflictos de autenticación, sobre todo en redes empresariales.

Conectar unidades de red para acceso permanente

Para evitar repetir estos pasos cada vez que quieras acceder, puedes conectar la carpeta compartida como unidad de red:

En el Explorador de archivos, haz clic en “Este equipo”.

Haz clic en Conectar a unidad de red (arriba en la barra).

(arriba en la barra). Elige una letra (por ejemplo, Z:), y escribe la ruta IP como \\192.168.1.105\CarpetaCompartida .

. Marca “Reconectar al iniciar sesión” para que se monte siempre.

¡Y listo! La carpeta se comportará como si estuviera en tu disco duro. Genial para compartir música, fotos, o series sin andar buscando cada vez .

¿Y si quiero hacerlo desde el móvil?

También puedes acceder a carpetas compartidas desde un smartphone. Existen varias apps como:

FE File Explorer (iOS y Android)

(iOS y Android) Solid Explorer (Android)

(Android) CX File Explorer

Solo debes ingresar la IP y los datos de acceso si se solicitan. Estas apps permiten copiar archivos, reproducir medios y más.

Incluso puedes usar VLC para Android o iOS para reproducir directamente vídeos desde carpetas compartidas por IP sin copiarlos. Ideal para ver pelis en la tablet sin ocupar memoria .

Consejos adicionales para redes más seguras

Si bien compartir por IP es cómodo, también implica cierto riesgo si no tomas precauciones:

Evita compartir carpetas sensibles (como tus documentos del banco).

Activa contraseñas o permisos de usuario cuando sea necesario.

Desactiva el uso compartido cuando no lo necesites.

Y si tienes peques en casa o compañeros de piso curiosos, mejor no dejes el acceso libre a tu colección de memes privados .

Alternativas si la IP no funciona

Si por alguna razón el acceso por IP falla, puedes intentar conectarte mediante el nombre del equipo:

Presiona Windows + R y escribe \\NombreDelEquipo .

Esto depende de que la red local tenga resolución de nombres habilitada, lo cual a veces puede ser inestable. Por eso, la IP sigue siendo el camino más confiable.

Como ves, compartir carpetas por IP es como tener un pequeño servidor en casa sin necesidad de conocimientos avanzados. Solo necesitas tener la IP correcta, una red funcional, y un poco de maña para que todos tus dispositivos hablen el mismo idioma.