Acceder a un ordenador de forma remota puede parecer cosa de hackers o informáticos avanzados, pero lo cierto es que hoy en día, con las herramientas adecuadas y un poco de guía, cualquier persona puede hacerlo de forma segura, fácil y hasta gratuita. Ya sea que estés en la oficina y necesites un archivo del PC de casa, o que quieras ayudar a un familiar con algún problema sin moverte del sofá, las opciones que existen para conectarte a otro equipo a distancia han evolucionado mucho en los últimos años.

En este artículo te explico paso a paso cómo puedes acceder a un ordenador de forma remota sin complicaciones, qué necesitas para lograrlo, las mejores aplicaciones disponibles y algunos trucos para sacarle el máximo provecho. Incluso responderemos a esas preguntas que muchos se hacen como: ¿puedo conectarme usando la IP? ¿Y si mi ordenador está apagado? ¿Qué pasa si uso otro sistema operativo? Vamos al lío, que esto es más sencillo de lo que parece.

Acceder remotamente a un ordenador quiere decir que puedes controlar o visualizar otro equipo a través de internet o de una red local, como si estuvieras sentado frente a él, aunque estés a kilómetros de distancia. Esto es posible gracias a programas y protocolos diseñados específicamente para establecer una conexión segura y eficaz entre dos equipos.

Existen varias formas de hacerlo: algunas soluciones están integradas en los propios sistemas operativos (como Windows o macOS), mientras que otras son herramientas de terceros que ofrecen más opciones, como grabación, transferencia de archivos, o chat entre dispositivos.

Antes de entrar en materia, necesitas asegurarte de tener estos elementos preparados para que todo funcione correctamente:

El ordenador remoto debe estar encendido y conectado. Si no, la magia no sucede. Y no, no existe el acceso telepático todavía.